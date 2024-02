Bia Haddad supera maratona de quase quatro horas para avançar no WTA de Abu Dhabi 

A tenista Bia Haddad Maia venceu a polonesa Magda Linette por dois sets a um em seu segundo confronto no WTA 500 de Abu Dhabi. A partida teve tie-breaks nos dois primeiros sets, chegando às parciais de 7-6 (6), 6-7 (1) e 6-1 — fazendo deste o duelo mais longo no tênis feminino em 2024, até o momento, com 3 horas e 42 minutos.

Olhar apenas as parciais de um jogo de tênis não necessariamente reflete a intensidade de um duelo. Um set final fechado em 6-1 após dois anteriores que chegaram a tie-breaks pode indicar o cansaço em um dos lados da quadra, mas os números desta parcial partida entre Bia e Linette não mostram a batalha que a brasileira encarou nas oitavas de final em Abu Dhabi.

Bia Haddad supera polonesa em jogo de quase quatro horas (Imagem: Reprodução/Mubadala Abu Dhabi Open)

Bia só havia enfrentado a 55ª do ranking feminino uma vez em sua carreira. No ano passado, as quadras de saibro de Roma foram o palco de um encontro disputado, mas que a brasileira levou a melhor em sets diretos. A revanche, porém, foi ainda mais apertada. Linette já quebrou o saque de Bia no primeiro game do jogo, permanecendo à frente enquanto a tenista paulistana teve dificuldades para encontrar o ritmo em sua batida de esquerda — seu forehand, já que Bia é canhota.

A brasileira conseguiu devolver a quebra, mas a decisão da primeira parcial precisou de um tie-break cheio de emoções: foram diversas mini-quebras para ambos os lados— como as jogadoras alternam dois saques cada durante o desempate, vencer o ponto no serviço adversário é uma grande vantagem; ou seria, mas entre Bia e Linette as quebras foram rapidamente devolvidas.

Com o forehand calibrado, Bia fechou o set e começou bem o segundo, mas as devoluções precisas da polonesa e sua consistência em rallies longos garantiram que ela fosse, novamente, quem abrisse a primeira vantagem nesta parcial. Haddad Maia respondeu a altura, fazendo com que um novo desempate fosse necessário — nele, contudo, o desequilíbrio apareceu.

Linette conseguiu quebrar o saque de Bia duas vezes seguidas no tie-break do segundo set, o que aparentou ter desestabilizado a brasileira — algo que ela confirmou na entrevista pós-jogo. “Não é fácil controlar as emoções no tênis,” comentou Bia. “No tie-break me senti frustrado, o que me custou outro set.” A polonesa aproveitou a situação para ceder apenas mais um ponto antes de fechar o game em 7 a 1.

Bia Haddad: a rainha das maratonas

O abalo emocional — somado ao cansaço de uma partida que já passava de três horas — poderia ir ladeira abaixo depois deste revés. “Mas uma das minhas qualidades é que eu nunca desisto,” declarou Bia Haddad. A tenista demonstrou isso com belos pontos em situações de adversidade na terceira parcial e nas oportunidades que teve de quebrar o saque de Linette. No segundo game de serviço da polonesa, Bia pode enfim sair na frente e, em seguida, descolou no placar abrindo uma segunda quebra de vantagem.

Linette não cedeu facilmente. Ela salvou três match points e brigou por três oportunidades de quebra quando Bia sacou pro jogo. Não foi o suficiente — Bia fechou a última parcial em 6-1, encerrando a partida em 3 horas e 42 minutos. O duelo já é o maior do ano, ultrapassando com folga a vitória de Anastasia Potapova contra Veronika Kudermetova no Aberto de Brisbane (3:26). Com mais oito minutos de jogo, a partida teria se igualado à mais longa de 2023: o encontro da própria Bia Haddad com a espanhola Sara Sorribes Tormo em Roland Garros.

Bia Haddad na partida mais longa de 2023, em Roland Garros (Imagem: Reprodução/Twitter)

“Minha equipe precisa tomar cuidado com o coração,” brincou a tenista após a partida. Ela avalia que ainda precisa trabalhar o emocional para momentos de pressão e reforçar os treinos de saque, que, para ela, deixaram a desejar hoje. Bia terá um dia de descanso na chave simples do torneio, mas ele será ocupado por uma partida de duplas. Ela e Luisa Stefani encaram as americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide amanhã não antes das 7:15 no horário de Brasília.

Para as quartas de final, Bia Haddad aguarda a vencedora da partida entre a jovem britânica Emma Raducanu — campeã do US Open em 2021 — e a experiente tunisiana Ons Jabeur, cabeça de chave número 2 do torneio. O confronto está previsto para as 13h10 de hoje (07).