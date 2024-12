Bia Haddad e Thiago Monteiro voltam a perder, e Brasil é eliminado da United Cup

Na manhã deste domingo (29), em Perth, Austrália, a seleção brasileira de tênis sofreu uma série de derrotas na United Cup, culminando em sua eliminação precoce do torneio. A jogadora Beatriz Haddad Maia, atualmente classificada como 17ª no ranking mundial da WTA, foi derrotada pela alemã Laura Siegemund, 80ª colocada, em um duelo intenso que terminou com o placar de 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/4).

O revés de Haddad Maia não foi um incidente isolado. Na abertura da competição, realizada na sexta-feira, a tenista brasileira também havia sido superada pela chinesa Xingyu Gao, ocupante da 175ª posição no ranking mundial. Com essas duas derrotas, a equipe brasileira ficou sem chances de avançar na competição.

Thiago Monteiro também perde

Além de Haddad Maia, Thiago Monteiro, que ocupa a 109ª posição no ranking da ATP, também enfrentou dificuldades em sua partida contra o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo. Monteiro foi derrotado em sets diretos, com um placar de 6/4 em ambos os sets.

No confronto final da manhã, a dupla composta por Tim Puetz e Laura Siegemund não deu chances aos brasileiros Rafael Matos e Carol Meligeni, vencendo por 2 sets a 0 e consolidando o triunfo da Alemanha sobre o Brasil com um total de 3 a 0.

A United Cup reúne 18 seleções nacionais e é uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo. A equipe brasileira era composta por atletas como Gustavo Heide e Luísa Stefani, além dos já mencionados Haddad Maia e Monteiro. Com as derrotas contundentes para a China na sexta-feira — onde além de Haddad Maia e Monteiro, a dupla Matos/Meligeni também saiu derrotada diante dos chineses Zhizhen Zhang e Shuai Zhang — o Brasil encerra sua participação no torneio sem vitórias.