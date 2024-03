Besni é patrocinadora da etapa Santo André da Girl Power Run 2024

A cidade de Santo André (SP) será o cenário perfeito para receber a Gil Power Run, evento exclusivo para mulheres em busca de qualidade de vida, novos desafios e celebração do empoderamento feminino. Com o mote ‘Seja dona do seu caminho!’ a prova fomenta que as participantes sejam as protagonistas de suas jornadas, ditando tendências e fortalecendo a ideia de que são donas de seus próprios destinos.

Para a edição de Santo André, a Besni – uma das maiores redes de varejo de moda em São Paulo, é uma das patrocinadoras da corrida que ocorre no próximo dia 14 de abril, no Paço Municipal (Praça IV Centenário, s/n). A proposta da prova, que espera atingir aproximadamente 3 mil mulheres, vem ao encontro dos objetivos da empresa em incentivar iniciativas que promovam saúde, igualdade de gênero, bem-estar físico e emocional. A ação também é uma oportunidade para novas experiências e troca de conhecimentos.

Com percursos de 5 e 10 km, a Girl Power Run promete ser mais do que uma simples corrida. A Girl Power Run abraça temas centrais do universo feminino, proporcionando um ambiente exclusivo, repleto de liberdade e respeito pelos movimentos das corredoras. Além disso, o evento destaca a importância do autocuidado, tanto físico quanto mental, enquanto as participantes têm a oportunidade de conhecer outras mulheres e vivenciar novas experiências.

A premiação será destinada às três primeiras colocadas de cada categoria, as quais serão agraciadas com troféus após a conclusão da corrida, reconhecendo suas conquistas e determinação.

Inscrições gratuitas

O Girl Power Run Santo André é um evento de acesso gratuito, organizado pela RBR Esportes e Cultura e comercializado por Norte MKT Esportivo.

A ticketeria oficial Running Land está disponível para inscrições e mais informações no site oficial do evento. Seja parte dessa celebração única do Girl Power Run – Etapa São Paulo e junte-se a mulheres determinadas em uma jornada de superação e conquistas.

Seja dona do seu caminho! Participe desse evento e reforce a empoderamento feminino que há em você! #GETITGIRL

Serviço

Girl Power Run – etapa Santo André

Data: 14/04/2024

Paço Municipal

Endereço: Praça IV Centenário, s/n

Percursos: 5 e 10K

Evento: gratuito

Patrocinio: Besni