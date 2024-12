Bertioga inaugura novo centro de atendimento a crianças com deficiência

A Prefeitura de Bertioga, situada no litoral paulista, recentemente inaugurou um novo edifício destinado ao Serviço de Estimulação e Reintegração (SER) do Bem, que tem como foco o atendimento a crianças e adolescentes com deficiência. O projeto, que exigiu um investimento significativo de R$ 1,8 milhão, visa proporcionar melhores condições para os atendimentos especializados.

Localizada na Rua Alzemiro Balio, no bairro Vista Linda, a nova unidade foi concebida para ser moderna e funcional, oferecendo um ambiente propício para um atendimento humanizado e especializado. De acordo com as informações fornecidas pela administração municipal, a estrutura conta com salas equipadas para diversas modalidades de terapia, incluindo terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, natação e neurologia.

Além disso, o complexo dispõe de uma sala sensorial voltada para estimulação cognitiva e um espaço de recepção. Um destaque especial é a “Praça de Inclusão Reversa”, que visa promover a interação entre os pacientes e a comunidade local. Os serviços oferecidos ainda incluem psicopedagogia, hidroterapia e gameterapia.

Atualmente, o SER do Bem atende aproximadamente 350 crianças e adolescentes com idades de até 17 anos. A equipe multidisciplinar disponível no local é composta por profissionais altamente qualificados, incluindo neuropediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentistas e fisioterapeutas, todos dedicados a proporcionar um tratamento completo e eficaz.

O valor total investido na construção da nova instalação foi de R$ 1.871.741,49, sendo as obras executadas pela empresa Construjob. Esta iniciativa representa um avanço significativo na oferta de serviços destinados à inclusão e apoio a jovens com necessidades especiais na região.

Para mais informações sobre os serviços prestados pelo SER do Bem em Bertioga, os interessados podem acompanhar as atualizações através dos canais oficiais da Prefeitura.