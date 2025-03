Bernardo Tambasco fecha segunda etapa da Copa São Paulo Light com outro pódio

A Copa São Paulo Light, principal regional do kartismo brasileiro, reuniu grandes talentos no último fim de semana para a disputa da segunda etapa da temporada de 2025. No tradicional Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, o mineiro Bernardo Tambasco (Lider Drive / Grupo Lider / Mira Incorporações / GRacing / Equipes: Car Racing-SP e JNA-MG) voltou à pista determinado a repetir o bom desempenho da primeira prova do ano, quando subiu ao pódio na categoria OKN Júnior.

A preparação para a etapa começou nos treinos livres, quando Bernardo trabalhou no ajuste do seu equipamento para enfrentar um grid competitivo e cheio, com 30 pilotos. Na tomada de tempo, na sexta-feira (14), o mineiro garantiu um lugar na sexta fila para a largada da primeira bateria, demonstrando potencial para brigar por um bom resultado.

KMCom/Tartalho Photografia

Na primeira corrida, no sábado (15), após a largada tivemos um forte acidente envolvendo seis karts logo após a bandeira verde. Com bons reflexos, Bernardo escapou da confusão e seguiu com um ritmo constante, mas sem condições de avançar mais no pelotão, terminando dentro do Top10.

Já na segunda bateria, a história foi diferente. Largando em décimo, Tambasco mostrou agressividade e habilidade para realizar boas ultrapassagens, conquistando o quinto lugar ao final da corrida. No entanto, na soma dos resultados, ele encerrou a etapa em sexto, garantindo seu segundo pódio na competição.

“Foi uma etapa bem complicada, principalmente na primeira corrida, em que fiquei preso no pelotão e não consegui um ritmo para conquistar posições. Na segunda bateria, o kart estava melhor, consegui andar junto com os líderes e recuperar algumas colocações. Mais uma ou duas voltas, dava para chegar mais à frente, mas consegui a sexta colocação do pódio. Vamos trabalhar para voltar mais fortes na próxima”, analisou Bernardo Tambasco.

Além de levar mais um troféu para casa, os pontos somados na etapa são fundamentais para a sequência da competição. O piloto de Minas Gerais segue firme na disputa pelas primeiras posições na classificação da OKN Júnior e já tem a próxima data marcada em seu cronograma. No dia 12 de abril, Bernardo Tambasco retorna ao Kartódromo de Interlagos, quando vai disputar a terceira etapa da Copa São Paulo Light 2025.