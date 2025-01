Bebê nasce dentro de ambulância em Amparo (SP)

Na última quarta-feira (15), a cidade de Amparo, no interior de São Paulo, foi cenário de um parto inusitado que surpreendeu tanto a equipe médica quanto a família. Melissa da Silva, com peso de pouco mais de 3 quilos e 47 centímetros, veio ao mundo dentro de uma ambulância que se dirigia à Santa Casa Anna Cintra.

A enfermeira Daniela Aparecida Corrêa, responsável pelo parto, relatou que recebeu um chamado urgente quando Juliana Helena da Silva, mãe da recém-nascida, já apresentava contrações intensas, sinalizando que o nascimento era iminente. A enfermeira precisou agir rapidamente diante da situação.

“Diante das circunstâncias, tínhamos duas opções: realizar o parto ali mesmo ou apressar-nos para a maternidade. Optamos pela segunda alternativa. No entanto, assim que saímos da residência, percebi a cabecinha de Melissa começando a aparecer. Ela estava realmente apressada e nasceu em questão de meia hora”, compartilhou Daniela.

Apesar da rapidez do ocorrido, Melissa nasceu saudável, com boa coloração e chorando vigorosamente. Esta é a sexta criança de Juliana, que já é mãe de três meninas e dois meninos com idades variando entre 7 e 18 anos. Curiosamente, todos os seus filhos vieram ao mundo através de partos normais, incluindo Gabriel, o caçula de sete anos, que também nasceu dentro de um carro a caminho do hospital.