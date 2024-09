Bazar da Gkay: moda e solidariedade com doações de famosos

Neste domingo (15), a atriz e influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, realizará um bazar beneficente no Welucci Gardens, em São Paulo. Gkay abriu seu closet, selecionou peças para doação e contou com o apoio de amigos para contribuir com a causa. Entre os nomes que fizeram doações estão Patrícia Abravanel, Whindersson Nunes, Simone Mendes, Carlinhos Maia, Alok, Bruna Tavares, entre outros.

O bazar contará com peças de grife e populares, com preços acessíveis: roupas, calçados, acessórios e produtos de beleza. Toda a verba arrecadada será destinada a duas instituições de caridade: Seleção do Bem 8, localizada em Porto Alegre (RS) e Hospital Napoleão Laurentino, de João Pessoa (PB). A moda fazendo a diferença!

Com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, Gkay utiliza sua influência na web para unir a paixão por moda a causas sociais. Já é uma tradição realizar bazar beneficente, mas, desta vez, em grande proporção, com música, comes e bebes, e uma decoração maravilhosa, da renomada Andrea Guimarães.

“Neste ano, conseguimos concretizar com tanto carinho um evento 100% beneficente. Muitas das peças do meu guarda-roupa, incluindo várias que ainda estão com etiqueta, estarão à venda, e todo o valor arrecadado será destinado a uma causa social belíssima. Recebemos também muitas doações, que aqueceram meu coração. Estou profundamente feliz e grata pelo apoio. Todos muito animados para fazer a diferença juntos”, comenta Gkay.

Com o compromisso de colaborar com a causa, a Welucci, dedicada em criar eventos sem imprevistos, personalizados e fazendo a gestão completa deles, busca por meio dessa iniciativa, apoiar e colaborar com a causa. “A Welucci entrou como patrocinadora deste evento por acreditar na importância de ações como esta para a comunidade. Ser parte deste bazar com a Gkay é uma honra, e esperamos poder participar de outros eventos como este. Acreditamos no imenso potencial do mercado de eventos para criar experiências memoráveis e promover ações que geram impacto positivo na vida das pessoas”, ressalta Priscilla Nicolellis, Head de Marketing e Comunicação da Welucci.

Como funcionará o Bazar

A entrada custará 10 reais mais 1Kg de alimento não perecível. Para garantir uma experiência organizada e agradável a todos os participantes, o bazar terá um controle de entrada especial. As pessoas serão organizadas em fila e, ao entrar, receberão uma pulseira de acesso. A cada vez, um grupo de 20 pessoas será permitido no espaço de compras, com um tempo de 30 minutos para escolher e adquirir as peças que desejarem. Ao término desse período, os participantes entregarão suas pulseiras na saída, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar do bazar e evitar que a mesma pessoa entre na fila novamente.

Serviço

Bazar Beneficente da GKAY

Data: 15 de setembro (domingo)

Local: Welucci Gardens – Avenida Queiroz Filho, 830 – Vila Hamburguesa, São Paulo – SP

Horário: Das 13h às 18h (ou até as peças esgotarem)

Entrada: R$10 + 1kg de alimento não perecível