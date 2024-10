Barretos Motorcycles anuncia data da edição 2025

Chegando à 21a edição, o Barretos Motorcycles, um dos principais encontros de motociclistas do país, acontecerá de 01 a 03 de maio de 2025. A data foi anunciada pela Associação Os Independentes, promotora do evento que integra o calendário oficial do Parque do Peão, em Barretos.

Com mais de duas décadas de história, o Barretos Motorcycles se consolidou ao longo dos anos como uma referência nos eventos do segmento reunindo grandes marcas e atrações. “Já começamos a formatar o encontro de 2025. O objetivo é, mais uma vez, uma entrega de qualidade com três dias de programação intensa. O foco é a qualidade”, anuncia o presidente de Os Independentes, Hussein Gemha Júnior.

O organizador destaca ainda que a data foi escolhida de forma estratégica para atender aos motociclistas. “Com o feriado, conseguimos atender bem aos motociclistas e ao público em geral, principalmente os que vêm de longe, e gostam de curtir todos os dias do evento”, continua Hussein.

Estrutura

Entre os diferenciais do Barretos Motorcycles está a infraestrutura completa oferecida pelo Parque do Peão, que conta com mais de 2 milhões de metros quadrados. “Além de ser um espaço fechado com maior segurança, outros diferenciais destacam nossa estrutura que vão desde banheiros climatizados, até áreas de camping, praça de alimentação, amplos estacionamentos, pontos de informação e feira comercial completa”, enumera o presidente de Os Independentes.

Informações

A programação e as novidades da 21⁠ª edição do evento serão divulgadas nos próximos meses, segundo a organização.

Perfil no Instagram: https://www.instagram.com/barretosmotorcycles_oficial/

Site: https://www.independentes.com.br/motorcycles/