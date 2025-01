Barcelona vira jogo histórico contra Benfica e vence por 5 a 4 pela Champions

Em um confronto memorável realizado no Estádio da Luz, o Barcelona superou o Benfica por 5 a 4 em uma partida emocionante válida pela 7ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O time espanhol conseguiu uma virada espetacular, mesmo estando em desvantagem de 4 a 2 aos 33 minutos do segundo tempo.

O destaque da partida foi Raphinha, que anotou dois gols cruciais para a equipe visitante. O primeiro veio após um erro do goleiro Trubin, enquanto o segundo gol foi marcado em um contra-ataque decisivo nos minutos finais, selando a vitória catalã. Além de Raphinha, Lewandowski também contribuiu com dois gols, ambos de pênalti, e Eric Garcia marcou outro durante a reação do Barça.

Pelo lado do Benfica, Pavlidis brilhou com um hat-trick, anotando três gols. A equipe também se beneficiou de um gol contra de Ronald Araújo em uma noite repleta de falhas defensivas, especialmente do goleiro Szczesny.

Com este resultado, o Barcelona alcançou 18 pontos e assegurou virtualmente sua classificação para as oitavas de final da competição. Em contraste, o Benfica permaneceu com 10 pontos e continua lutando por uma vaga nos playoffs.

Os dois clubes terão suas posições na fase de grupos decididas no próximo dia 29. O Benfica enfrentará a Juventus na Itália, enquanto o Barcelona receberá a Atalanta, ambos os jogos marcados para as 17h (horário de Brasília).

Análise da Partida

A partida teve um início avassalador para os anfitriões, que abriram o placar logo no primeiro minuto com uma jogada bem trabalhada entre os laterais. Tomás Araújo fez um lançamento preciso para Carreras, que cruzou para Pavlidis finalizar com maestria: 1 a 0.

Após perder uma oportunidade clara com Aursnes, o Benfica viu o Barcelona empatar aos 12 minutos em um pênalti convertido por Lewandowski após falta em Baldé. No entanto, a equipe portuguesa recuperou a vantagem rapidamente com mais um gol de Pavlidis, resultante de uma falha do goleiro Szczesny.

A situação se agravou para o Barça quando Szczesny cometeu outro pênalti aos 29 minutos. Pavlidis não perdeu a chance e marcou seu terceiro gol, colocando o Benfica em vantagem por 3 a 1.

No segundo tempo, os visitantes pressionaram e reduziram a diferença após outra falha de Trubin, que acidentalmente desviou um passe direto para Raphinha. Com isso, o placar ficou em 3 a 2.

Logo após, Araújo fez um gol contra, aumentando para 4 a 2 para os portugueses. Contudo, Yamal foi derrubado dentro da área e Lewandowski converteu mais um pênalti, fazendo 4 a 3.

Aos 41 minutos, Eric Garcia subiu mais alto que todos em um escanteio e igualou o marcador para o Barcelona. Finalmente, no momento culminante da partida, Raphinha recebeu um passe em um contra-ataque e finalizou com precisão para garantir uma vitória histórica ao Barcelona: 5 a 4.