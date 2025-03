Barcelona goleia Real Sociedad e retoma liderança do Espanhol

O Barcelona voltou a ocupar a primeira posição na tabela do Campeonato Espanhol neste domingo, ao vencer a Real Sociedad por 4 a 0, em um duelo que fez parte da 26ª rodada da liga. A equipe, que jogou em casa, contou com a expulsão de Javi López logo aos 17 minutos para facilitar sua tarefa.

Com este triunfo, o time catalão, que conta com o brasileiro Raphinha em seu elenco, alcançou 57 pontos e recuperou a liderança, superando o Atlético de Madrid, que ocupa o segundo lugar com 56 pontos. O Real Madrid, após perder para o Betis no sábado, se encontra na terceira posição com 54 pontos.

As duas equipes terão compromissos pelo campeonato nacional novamente no próximo fim de semana. Antes disso, enfrentarão desafios nas competições europeias. O Barcelona se desloca até Lisboa para enfrentar o Benfica na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto a Real Sociedad medirá forças contra o Manchester United na quinta-feira, também pelas oitavas de final, mas da Liga Europa.

O retorno do Campeonato Espanhol ocorrerá no sábado, quando os catalães receberão o Osasuna. No dia seguinte, a Real Sociedad jogará em casa contra o Sevilla buscando se reabilitar após a derrota.

A partida começou equilibrada e até os visitantes tiveram um gol anulado. No entanto, tudo mudou aos 17 minutos quando Javi López, último homem na defesa, fez uma falta sobre Lewandowski e foi expulso com cartão vermelho direto.

Com um jogador a mais e aproveitando-se da postura ofensiva dos visitantes, a equipe treinada por Hansi Flick encontrou espaços para marcar. Aos 25 minutos, Lamine Yamal fez uma jogada pela direita e cruzou para trás; Dani Olmo levantou a bola e Gerard Martín abriu o placar para os anfitriões.

Sentindo-se à vontade em campo, o Barcelona ampliou sua vantagem após um escanteio cobrado por Raphinha. O goleiro adversário tentou socar a bola, e ela sobrou para Dani Olmo, que chutou; Casado desviou e fez o segundo gol aos 28 minutos.

No segundo tempo, a pressão dos catalães continuou. Pedri quase aumentou o placar ao acertar o travessão. Logo depois, em outro escanteio cobrado por Raphinha, Ronald Araújo pegou um rebote na pequena área e fez 3 a 0. A festa do Barcelona não parou por aí: cinco minutos depois, Ronald Araújo arriscou de fora da área, e Lewandowski deu um toque sutil na bola, desmarcando o goleiro e selando o quarto gol da equipe.

Mais cedo naquele mesmo dia, pelo Campeonato Espanhol, Diego García marcou um golaço de bicicleta nos acréscimos do segundo tempo, garantindo uma vitória de 1 a 0 para o Leganés sobre o Getafe no Estádio Municipal Butarque. Este resultado deixou o Leganés na 16ª colocação com 27 pontos, três pontos atrás do adversário que ocupa a 14ª posição.