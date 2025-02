Barcelona e Atlético de Madrid empatam em jogo histórico pela Copa do Rei

No último dia 25 de abril, o Estádio Lluis Companys foi palco de um emocionante embate entre Barcelona e Atlético de Madri, válido pela ida das semifinais da Copa do Rei. A partida terminou em um eletrizante empate de 4 a 4, com o Atlético surpreendendo ao igualar o marcador nos minutos finais.

Barça 4️⃣-4️⃣ Atlético Madrid pic.twitter.com/ZKVWdkdLVx — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2025

A equipe madrilenha começou a partida com grande intensidade, abrindo uma vantagem de 2 a 0 em apenas cinco minutos. Logo no primeiro minuto, Julián Álvarez se desmarcou e finalizou com precisão. Apenas quatro minutos depois, ele fez uma bela assistência para Griezmann, que superou Baldé e mandou a bola para as redes.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, visivelmente irritado com o desenrolar da partida, tomou uma atitude emblemática ao retirar seu casaco após o segundo gol do adversário. Essa decisão marcaria uma mudança significativa no andamento do jogo.

Após a remoção do casaco, o Barcelona reagiu rapidamente e conseguiu empatar a partida ainda no primeiro tempo. Pedri marcou o primeiro gol aos 19 minutos, seguido por Cubarsí um minuto depois. Na reta final da primeira etapa, Iñigo Martínez completou um escanteio, colocando os catalães à frente no placar.

O segundo tempo trouxe ainda mais emoção. Aos 29 minutos, Yamal deixou a defesa para trás e serviu Lewandowski na pequena área; o atacante polonês não hesitou em marcar o quarto gol do Barcelona. No entanto, o Atlético de Madri não se entregou e conseguiu diminuir a desvantagem com Llorente antes de Sorloth marcar o gol de empate nos acréscimos.

O próximo confronto entre as duas equipes ocorrerá em 2 de abril, desta vez no Civitas Metropolitano, onde o Atlético será o mandante. O vencedor dessa disputa garantirá um lugar na final da Copa do Rei.