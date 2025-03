Barbie homenageia Paola Antonini e Kelen Ferreira no Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, a Barbie reafirma seu compromisso com a celebração de mulheres inspiradoras e a promoção da amizade. Neste ano, a marca homenageia as primeiras brasileiras PCDs (pessoas com deficiência) a terem uma Barbie inspirada nelas: Paola Antonini, criadora de conteúdo, e Kelen Ferreira, profissional da saúde. Paola, que sofreu um acidente de carro em 2014, resultando na amputação de sua perna esquerda, tornou-se um símbolo de empoderamento e inclusão, utilizando suas redes sociais para inspirar milhares de pessoas a superarem desafios. Sua história de resiliência é marcada pela criação de um instituto para a reabilitação gratuita de crianças com deficiência física.

Em um depoimento sobre a homenagem, Paola disse: “Ser uma Barbie Role Model vai além de uma honra — é uma responsabilidade que me inspira a incentivar outras pessoas a acreditarem no seu potencial infinito.”

Kelen Ferreira também passou por um grande desafio ao sobreviver ao incêndio da Boate Kiss em 2013, que resultou na amputação de sua perna. Sua trajetória foi retratada em uma série de sucesso no ano passado, na qual Paola Antonini interpretou sua personagem. Durante as gravações, nasceu uma amizade genuína entre as duas, que reforçou o compromisso delas de promover inclusão e diversidade. A Barbie de Kelen marca um avanço significativo, sendo a primeira boneca com prótese transtibial (abaixo do joelho) e cicatrizes de queimaduras. A inclusão dessa prótese é um marco para a marca, que promove representatividade ao mostrar que as crianças podem se identificar com bonecas que refletem realidades diversas.

O impacto da amizade entre mulheres

A Barbie também celebra a importância da amizade feminina em todo o mundo. O projeto Barbie Role Models visa mostrar como as redes de apoio entre amigas podem impulsionar mudanças positivas. Além de Paola e Kelen, outras duplas de amigas, como as medalhistas de ouro Jordan Chiles e Jade Carey (EUA) e as tenistas Evonne Goolagong-Cawley e Ash Barty (Austrália), também são reconhecidas.

Para ajudar meninas a desenvolverem amizades duradouras, a Barbie se uniu à Dra. Marisa Franco, psicóloga e autora best-seller. Ela compartilhou dicas sobre como fortalecer as conexões humanas, como tomar a iniciativa para convidar alguém para brincar e experimentar atividades novas juntas. O projeto Barbie Dream Gap, que visa incentivar meninas a sonharem sem limites, também firmou uma parceria com o Inspiring Girls International, lançando uma série de vídeos destacando histórias inspiradoras de mulheres jovens.