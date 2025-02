Inscrições para curso de liderança feminina acessível terminam nesta terça (25)

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) informa que as inscrições para o curso de Liderança e Empoderamento Feminino se encerram nesta terça-feira (25). A capacitação é voltada exclusivamente para mulheres com deficiência e será ministrada em uma plataforma virtual acessível, com Libras e audiodescrição. Ao final do curso, as participantes receberão certificação.

Capacitação e novos conteúdos em 2025

As aulas da primeira turma de 2025 acontecerão nos dias 11, 13, 18, 20 e 25 de março, das 19h às 22h. Além da certificação, as alunas terão acesso ao Módulo 2, uma novidade do programa TODAS in-Rede, desenvolvida para aprofundar temas sensíveis com base em referenciais teóricos sobre os direitos da pessoa com deficiência.

As vagas são limitadas, e as interessadas podem se inscrever até amanhã (25 de fevereiro). Para garantir a participação, basta preencher o formulário disponível no link: https://bit.ly/Liderança2025.

Serviço

Curso de Liderança e Empoderamento Feminino – TODAS in-Rede