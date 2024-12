Bap confirma José Boto como diretor e Filipe Luís como técnico do Flamengo

No próximo dia 1º de janeiro, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, assumirá a presidência do Flamengo e já começou a delinear sua gestão ao anunciar José Boto como o novo diretor técnico do clube. Além dessa importante contratação, Bap também garantiu que Filipe Luís seguirá como treinador da equipe até 2025.

Durante uma coletiva de imprensa, Bap compartilhou que já teve diálogos com José Boto sobre o direcionamento que o Flamengo deve seguir na próxima temporada. O dirigente mencionou ter conversado igualmente com Filipe Luís, promovendo um intercâmbio de ideias entre os dois principais responsáveis pela área de futebol do rubro-negro.

“Filipe teve um início notável e se destacou desde sua chegada. Tenho mantido contato regular com ele e discutido seu envolvimento no projeto do clube. A determinação dele em vencer e se desenvolver profissionalmente reforça nossa convicção de que ele é a escolha ideal para este momento”, afirmou Bap.

O novo diretor técnico, José Boto, encerrou sua passagem pelo NK Osijek, da Croácia, nesta quarta-feira e está programado para se apresentar ao Flamengo no dia 28 de dezembro. Bap detalhou o critério rigoroso adotado na seleção do novo diretor técnico, enfatizando a necessidade de uma estrutura profissional no clube.

“Se o diretor técnico estiver apenas para atender aos desejos do presidente, seria mais prudente economizar esse investimento. Realizamos várias conversas com potenciais candidatos, muitos dos quais não foram divulgados na mídia. O processo foi bem conduzido e estou confiante de que estamos em boas mãos”, destacou o futuro presidente.

Bap também ressaltou a importância de suas interações recentes com Boto: “Nos últimos dias, conversei mais com ele do que com minha própria esposa. O que mais me impressiona no Boto é sua habilidade de aliar visão estratégica e execução prática. Ele possui uma compreensão clara do que deve ser feito e como fazer isso de maneira eficaz. Essa combinação de competência operacional e visão estratégica é essencial para o nosso projeto. Ele traz consigo um compromisso com processos e planejamento, valores fundamentais que seguimos em nossa gestão”, concluiu.