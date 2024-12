Flamengo anuncia Arrascaeta como seu novo camisa 10

Flamengo anunciou oficialmente nesta segunda-feira (16), através de suas redes sociais, o seu novo camisa 10 – mas não é uma nova contratação. O uruguaio Giorgian de Arrascaeta assumirá a numeração no clube a partir de 2025.

Em vídeo publicado, o presidente Rodolfo Landim fez uma chamada de vídeo com o atleta, que está viajando durante as férias, para anunciar a “entrega” da 10, que já pertenceu a Zico, Ronaldinho, Adriano e tantos outros craques do futebol.

“Desde que cheguei ao Flamengo, minhas palavras são apenas de gratidão. Por tudo o que tenho vivido dentro do clube, com essa torcida maravilhosa. A camisa 10 para mim é muito especial. Sei o peso e o tamanho que ela tem, então vou me preparar da melhor forma possível para representar ela dentro e fora de campo. Um abraço e um feliz Natal para todo mundo”, disse Arrascaeta.

O último camisa 10 do Flamengo foi o atacante Gabigol, que está de saída do clube – sem destino confirmado por ora. Agora, Arrascaeta assume a responsabilidade de vestir a numeração histórica do Rubro-Negro.