Bandoleros Racing celebra dois anos de velocidade

O Bandoleros Racing celebrou seus dois anos de sucesso com um evento espetacular no Kartódromo da Aldeia da Serra, localizado em Itapevi, cidade da grande São Paulo, na última sexta-feira (22).

O evento reuniu centenas de fãs de corrida, que assistiram a disputas emocionantes de track, show de drift, além de exposições de carros customizados, stands de vendas especializados e simuladores de corrida.

“Oferecemos um evento para que os apaixonados por carros testem suas habilidades”, afirmou Fernando Martinelli, idealizador do evento. “A paixão pelo automobilismo e velocidade está presente em nosso DNA. Só posso agradecer a todos pela confiança e presença e para 2025 teremos novos eventos em São Paulo e em outros estados”, completou.

O Bandoleros Racing conta com o apoio de Sparco, BraClean, V!be Energy Drink, Gass Amortecedores, Entre Motores e Rodas, Corujão MR, Race Bros, PB Studio, RR Performance, Zoppa Fotografia, Lauda Marketing Automotivo, Touch&Go e Ascensão KM.

V!be: Energia 100% Nacional nos dois anos de Bandoleros Racing

Os energéticos V!be estão sempre prontos para levar animação para onde você quiser, sempre com a dose necessária. Na festa de dois anos de Bandoleros Racing, os pilotos e convidados puderam degustar toda a sua linha de produtos. E o melhor é que a V!be é uma bebida não alcoólica, com efeito estimulante e 100% nacional. Conheça a linha completa de produtos acessando o site https://vibeenergydrink.com.br/ .

Sobre a Sparco

A Sparco, marca mundialmente reconhecida como líder absoluta no Mundo do Motorsport, com distribuição em 60 países e subsidiárias no Brasil, na Califórnia e Tunísia, prestigiou os pilotos com produtos da marca. Além de fornecer equipamentos de segurança para carros e pilotos de corrida, estando presente nas equipes das principais categorias mundiais, como a Fórmula 1, Rally, Stock Car e Kart, a marca se destaca também no mercado OEM por fornecer produtos para as melhores marcas de “supercarros esportivos”, como Ford, Fiat, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Bentley, Alfa Romeo, entre outros. Para mais informações sobre seus produtos, acesse https://www.sparco.com.br/ .