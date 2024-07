Bandas de forró, Atitude 67 e programação infantil agitam o Arraiá do Complexo Tatuapé

Em clima de festa julina, o Complexo Tatuapé, formado pelos shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, prepara o seu tradicional Arraiá, com atrações para toda a família. Os eventos ocorrem nos dias 6, 7, 13 e 14 de julho e entregarão uma programação com muita música, barracas com comidas típicas (produtos de milho, espetinhos, caldos, amendoim, entre outros) e bebidas.

Entre os shows, destaque para as bandas de pagode Atitude 67, Marquinhos Sensação, Mister Dan e Vou pro Sereno no Shopping Metrô Tatuapé. Já o Shopping Metrô Boulevard Tatuapé trará o forró e uma programação com barraquinha de prendas, teatro infantil pré-show, brincadeiras musicais e muito mais.

A entrada é gratuita e para todas as idades, e será promovida no Estacionamento G4 do Shopping Metrô Tatuapé e no Piso Térreo, em frente à Praça de Eventos do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé.

“O Arraiá do Complexo Tatuapé é uma tradição dos nossos shoppings, trazendo a vibrante festa junina para a Zona Leste de São Paulo. Cada detalhe foi pensado cuidadosamente para oferecer momentos inesquecíveis e divertidos ao nosso público, proporcionando uma experiência cultural completa”, pontua Karen Cruz, gerente de Marketing do Complexo Tatuapé.

Para mais informações, acesse: https://complexotatuape.com.br/acontece.asp

Serviço:

Show Atitude 67:

Data: 06 de julho

Local: Parque do Tatuapé – Piso G4 – Shopping Metrô Tatuapé

Horário de funcionamento: A partir das 15h

Show Knoa:

Data: 06 de julho

Local: Boulevard Externo – Piso Térreo – Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Horário de funcionamento: A partir das 17h

Show Marquinhos Sensação:

Data: 07 de julho

Local: Parque do Tatuapé – Piso G4 – Shopping Metrô Tatuapé

Horário de funcionamento: A partir das 15h

Show Val Pinheiro:

Data: 07 de julho

Local: Boulevard Externo – Piso Térreo – Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Horário de funcionamento: A partir das 17h

Show Mister Dan:

Data: 13 de julho

Local: Parque do Tatuapé – Piso G4 – Shopping Metrô Tatuapé

Horário de funcionamento: A partir das 15h

Show Peixe Elétrico:

Data: 13 de julho

Local: Boulevard Externo – Piso Térreo – Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Horário de funcionamento: A partir das 17h

Show Vou pro Sereno:

Data: 14 de julho

Local: Parque do Tatuapé – Piso G4 – Shopping Metrô Tatuapé

Horário de funcionamento: A partir das 15h

Show Trio Virgulino:

Data: 14 de julho

Local: Boulevard Externo – Piso Térreo – Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Horário de funcionamento: A partir das 17h

Complexo Tatuapé

Shopping Metrô Tatuapé

Endereço: Rua Dr. Melo Freire S/N, Tatuapé – São Paulo/SP – 03314-030

TEL.: (11) 2090-7400

Horário de funcionamento do Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 14h às 20h.

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Endereço: Rua Gonçalves Crespo/Tuiuti, Tatuapé – São Paulo/SP – 03066-030

TEL.: (11) 2942-5800

Horário de funcionamento do Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 14h às 20h.

Redes Sociais:

Instagram: @complexotatuape

Facebook: facebook.com/complexotatuape

Outros Contatos:

www.complexotatuape.com.br

https://www.complexotatuape.com.br/contato.asp