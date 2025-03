Banda Seu Desejo ultrapassa meio bilhão de visualizações no YouTube

A Banda Seu Desejo alcançou um feito histórico ao ultrapassar a marca de meio bilhão de visualizações no YouTube em apenas um ano, consolidando-se como o maior fenômeno do forró romântico no Brasil. Esse feito extraordinário é apenas uma parte do sucesso que a banda tem conquistado com sua música, alcançando fãs de todas as regiões do país.

Com mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1,7 milhão de seguidores no Instagram, Seu Desejo segue expandindo seu impacto. A banda tem dominado as paradas em cidades do Norte e Nordeste, mas também está conquistando o Sudeste de forma notável. São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) são dois exemplos claros do crescimento da banda em grandes metrópoles, onde a demanda por seus shows só aumenta.

Entre as cidades que mais consomem a música de Seu Desejo, Fortaleza (CE) lidera o ranking, seguida por São Paulo (SP), João Pessoa (PB), Teresina (PI), e Maceió (AL). Outras cidades como Natal (RN), Recife (PE), Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ), Arapiraca (AL) e Petrolina (PE) também estão entre as principais que mais escutam o grupo, o que comprova a força da banda em diferentes regiões do Brasil.

O show histórico da label “Desejando” no Espaço Hall no Rio de Janeiro, a maior casa de shows da América Latina, foi um grande marco para a banda, com ingressos esgotados e um público apaixonado cantando junto a cada sucesso. O mesmo sucesso foi vivido em São Paulo, na estreia da label no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), onde o forró romântico ganhou ainda mais fãs no Sudeste.

A música “Cama de Solteiro”, que acumula mais de 52 milhões de visualizações no YouTube, é outro exemplo do impacto da banda nas plataformas digitais, sendo um dos maiores sucessos do ano e reforçando a força do grupo nas redes.

Com shows confirmados e novos lançamentos a caminho neste ano, a Seu Desejo continua a se consolidar como um dos maiores nomes do forró romântico no Brasil, ampliando sua trajetória e levando sua música a novas fronteiras. A próxima parada da label Desejando será em João Pessoa (PB), no dia 5 de abril, e em Fortaleza (CE), em maio, com a data a ser confirmada em breve.