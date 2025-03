Banda Seu Desejo realiza show histórico da label ‘Desejando’ no Espaço Hall no Rio de Janeiro

O último final de semana entrou para a história da música no Rio de Janeiro. A banda Seu Desejo protagonizou um dos shows mais emblemáticos de sua carreira no Espaço Hall, a maior casa de shows da América Latina. Com ingressos esgotados e um público apaixonado cantando cada música do início ao fim, a apresentação da label “Desejando” se consolidou como um marco na turnê nacional da banda.

Com três horas ininterruptas de puro forró romântico, Yara Tchê e Alessandro embalaram os “Desejeiros” cariocas com um repertório impecável, que trouxe desde os maiores sucessos do grupo até momentos de pura nostalgia com o bloco “Baú da Desejo”.

Um dos pontos altos do show foi a performance da música “Não Sou Dessas”, gravada no DVD Nosso Tempo É Agora. No momento mais emocionante do show, absolutamente toda a casa cantou a plenos pulmões, criando uma atmosfera inesquecível. Além disso, “Cama de Solteiro”, atual música de trabalho e fenômeno no YouTube com mais de 52 milhões de visualizações, também teve sua vez e foi ovacionada pelo público.

Entre os fãs ilustres que marcaram presença no evento, o ator global Silvério Pereira brilhou ao lado dos admiradores da banda. Super fã do grupo, ele vibrou e cantou cada hit, tornando a noite ainda mais especial.

Com um sucesso estrondoso no Rio de Janeiro, a label “Desejando” segue sua jornada pelo Brasil. A próxima parada será em João Pessoa (PB) no dia 5 de abril, seguida por Fortaleza (CE) em maio, garantindo que mais fãs vivam a experiência única proporcionada pelo festival.

Para mais informações sobre ingressos acesso o Instagram do @festivaldesejando https://www.instagram.com/festivaldesejando/