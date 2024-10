Banda Jovem do Estado apresenta concertos no Teatro B32 e no Teatro Barueri

No mês de outubro, a Banda Jovem do Estado, grupo artístico ligado à EMESP Tom Jobim, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, realiza dois concertos: no sábado, 19/10, às 20h, no Teatro B32, em São Paulo, e no domingo, 20/10, às 18h, no Teatro Barueri, em Barueri. As apresentações terão regência de Mônica Giardini e presença da violoncelista convidada Adriana Lombardi.

O programa abre com a peça Nitro, do compositor estadunidense Frank Ticheli, notável pelas contribuições ao repertório de bandas sinfônicas. Na sequência, a Banda Jovem do Estado interpreta The Undanced Ballet, do húngaro Frigyes Hidas, conhecido pelas expressivas criações para instrumentos de sopro. Para o encerramento, o grupo executa o Concerto para violoncelo e orquestra de sopros, do pianista austríaco Friedrich Gulda, que se destacou tanto na música erudita quanto no jazz.

Em mais de 30 anos de atividades, a Banda Jovem do Estado equilibra em seus programas o repertório tradicional de banda sinfônica com arranjos de peças eruditas, composições populares e concertos temáticos, sob a regência de Mônica Giardini.

A temporada da Banda Sinfônica Jovem do Estado conta com patrocínio do Bank Of America, Crédit Agricole e Cultura Inglesa.

SERVIÇO

BANDA JOVEM DO ESTADO

Ticheli/Hidas/Gulda

Banda Jovem do Estado

Mônica Giardini, regência

Adriana Lombardi, violoncelo

PROGRAMA

FRANK TICHELI (1958-)

Nitro – 3′

FRIGYES HIDAS (1928-2007)

The Undanced Ballet – 19’

FRIEDRICH GULDA (1930-2000)

Concerto para violoncelo e orquestra de sopros – 31’

Concertos:

19 de outubro, sábado, 20h, Teatro B32

Ingressos: R$ 25 (meia-entrada) a R$ 50 (inteira), aqui

20 de outubro, domingo, 18h, Teatro Barueri

Entrada franca (retirada 1h antes no local)