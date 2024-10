Banda inglesa Tindersticks vem ao Brasil pela primeira vez com show único em SP

A veterana e cultuada banda Tindersticks, formação independente inglesa que flertou com um certo sucesso mundial nos anos 1990, quando surgiram, finalmente vem ao Brasil pela primeira vez. E para uma apresentação única em São Paulo, marcada para abril de 2025.

A banda de Nottingham, liderada desde 1991 pelo “crooner” e também guitarrista Stuart Staples, faz show no Auditório Simón Bolívar, localizado no Memorial da América Latina, na Barra Funda, no dia 16 de abril. Os ingressos já estão a venda.

A vinda do Tindersticks para estes lados inclui também, antes do Brasil, mais dois shows inéditos na América do Sul, um na Argentina (12 de abril) e outro no Chile (14 de abril), ambos em teatros.

Imediatamente antes aos shows latinos, o grupo engata uma turnê de nove shows por Estados Unidos e Canadá, começando por Nova York no final de março. Na última segunda-feira, Stuart Staples e amigos iniciaram uma enorme tour na Europa em Praga, na República Tcheca, que só acaba em março, em Londres. Nesta sexta (4), eles se apresentam em Vienna, na Áustria.

Hoje um quinteto, o Tindersticks vem ao país com a turnê de seu mais recente álbum, o ótimo “Soft Tissue”, o 14º disco de estúdio, lançado há apenas algumas semanas.

Nos anos 1990, quando se estabeleceu como sexteto, o grupo experimentou um número firme de adoradores até mais fora do Reino Unido – como na França, Espanha, Japão e Brasil. Graças a seu rock misturado a soul e até jazz, com cordas e metais, orquestral, além claro da marcante voz de barítono, cavernosa, de Stuart Staples, o Tindersticks fazia parte de uma classe de bandas indies “diferentes” com Portishead e Radiohead, que construíram seu culto à margem do britpop da época.

Nome bastante ligado ao cinema, o Tindersticks é há bastante tempo uma espécie de produtor oficial de trilhas sonoras para os filmes da aclamada diretora francesa Claire Denis.

Tindersticks no Brasil é uma realização das produtoras LATINA! e Kromaki, em parceria com o Memorial da América Latina. Os ingressos custam de R$ 180 a R$ 330 e já estão disponíveis para venda online, na Zig Tickets.