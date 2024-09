Banda da PM leva música à rua e ‘show’ anima população

A rotina apressada de uma tarde de sexta-feira no centro de Carapicuíba, na Grande São Paulo, foi quebrada por um arranjo de forró conduzido pelo mestre de banda, sargento Beline Calandrin Carneiro. O verso do Xote da Alegria, do Falamansa, despertou a atenção do público, que parou para gravar um trecho do “show”. Não demorou e o vídeo foi parar nas redes sociais.

“Foi contagiante”, disse o sargento. “Começamos a tocar músicas populares e rapidamente as pessoas começaram a se aproximar dançando, cantando e filmando.”

O projeto da banda “Furiosa”, dos policiais do Comando do Policiamento de Área Metropolitana 8 (CPA/M8), nasceu da ideia de criar mais uma ponte para aproximar a comunidade dos policiais. Dessa vez, a música, com canções populares e apresentações em diferentes lugares, é o principal instrumento usado pelos militares.

De acordo com o comandante do CPA/M8, coronel Renato Lopes, a iniciativa também é uma forma de combater o crime. “É uma maneira de mostrar à população que estamos presentes e que fazemos parte da comunidade”, ressaltou. Conforme o coronel, a segurança pública se faz com a participação da sociedade, por isso, “é fundamental estreitar ainda mais esse contato”.

As apresentações pelas cidades que fazem parte do CPA da região de Osasco são encaradas como uma ação de prevenção primária de combate à criminalidade. Além da música, a Polícia Militar desenvolve outras medidas sociais e educacionais para fortalecer o vínculo social.

A cidade de Carapicuíba foi a primeira a receber o show da banda “Furiosa”, na última sexta-feira (30), que durou 45 minutos. A ideia do corpo musical é ampliar o projeto para os 15 municípios que compõem o CPA/M8.

De acordo com a PM, as apresentações ocorrem em locais de grande circulação de pessoas. A análise para escolher as áreas também leva em conta os indicadores criminais daquela região, contribuindo para a redução dos índices criminais com o aumento do policiamento ostensivo.

“Nossa intenção é levar alegria à população. Mostrar que não estamos presentes somente no policiamento ou na hora de mais necessidade, mas que nosso trabalho também é social”, acrescentou o mestre de banda.

Corpo Musical da Polícia Militar

O Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo possui 166 anos de atuação e é a unidade mais antiga da instituição. É composto por uma banda sinfônica, duas seções de banda, uma de jazz band, um coro masculino e uma camerata.

Todo ano as bandas da PM fazem, em média, mil apresentações, reunindo um público de cerca de meio milhão de pessoas.

Os músicos participam de projetos sociais de valorização policial-militar, interação com a comunidade e ensino da música, e atuam em hospitais, casas de repouso, orfanatos, escolas, comunidades, creches e teatros.