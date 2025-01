Band anuncia inscrições para a segunda temporada do “MasterChef Confeitaria”

Estão abertas as inscrições para a segunda temporada do MasterChef Confeitaria. Chefs pâtissiers interessados em participar da disputa devem preencher o formulário no site oficial da Band. A previsão é de que as gravações aconteçam entre em junho e julho.

Mais uma vez, as temidas provas de doces vão ganhar uma competição própria, com direito a muita tensão, correria e jogo de cintura para fugir do sabor amargo da eliminação. Em 2024, os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin, Helena Rizzo, Henrique Fogaça elegeram Cesar Yukio como o melhor confeiteiro profissional do país.

As inscrições para a 12ª edição do MasterChef Brasil, dedicada a cozinheiros amadores, também seguem a todo o vapor.

Criado por Franc Roddam, o formato MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health.