Banco do Povo Paulista tem melhor mês em 2024

O Banco do Povo Paulista (BPP), programa de microcrédito produtivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, registrou, em setembro, o melhor mês de 2024, com um desembolso de R$ 24,3 milhões para micro e pequenos empreendedores, em 1.537 operações. O desempenho é também o segundo melhor desde 2023.

Na comparação com setembro de 2023, quando foram desembolsados R$ 19,5 milhões, em 1.224 operações, houve um crescimento de 21,45%. De janeiro a setembro de 2024, o Banco do Povo desembolsou R$ 152,5 milhões, em 9.768 operações.

“Este resultado é um reflexo do interesse da população em empreender e obter crédito seguro, com taxas de juros muito mais baixas do que as praticadas pelo mercado. Estamos trabalhando para garantir que mais pessoas conheçam as linhas do Banco do Povo, assim como as da DesenvolveSP, e possam usar o serviço para empreender, conforme estabelece a diretriz do governador Tarcísio de Freitas”, afirma Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Perfil é de microempreendedores, com destaque para mulheres; Comércio lidera

Bianca Gamero Truquetti, 31 anos, moradora de Birigui, no noroeste paulista, é um exemplo de mulher que decidiu empreender. Em 2014, trabalhava como manicure atendendo na casa das clientes e, seis anos depois, abriu o próprio espaço.

“Comecei atendendo na garagem de casa e, em 2023, fiz o empréstimo com o Banco do Povo. Com o valor, comprei materiais e construí o salão, na parte de cima de casa. O Banco do Povo não me deu apenas um empréstimo, mas a chance de acreditar no meu potencial. É um alicerce para quem deseja crescer”, explica Bianca.

De acordo com o BPP, o setor do Comércio liderou os financiamentos em setembro, somando R$ 13,4 milhões, seguido pelo de Serviços, com R$ 10,3 milhões, e pela Indústria, com R$ 637,3 mil. As três principais áreas beneficiadas foram: Comércio de Vestuário e Acessórios, com R$ 2,5 milhões; Cabeleireiros, Manicure e Pedicure, com R$ 1,3 milhão; e Serviços de Estética, com R$ 572,7 mil.

Os dados também revelam apoio à inclusão social nos financiamentos, com 43,2% concedidos a mulheres e 16,73% a empreendedores autodeclarados pretos ou pardos. No perfil dos beneficiários, do total de empréstimos realizados em setembro, a maioria é composta por Microempreendedores Individuais (MEI), que representaram 65,90% do total, seguidos por Microempresas (ME) com 27,14%, e produtores rurais com 4,95%.

Sobre o BPP

O Banco do Povo Paulista é uma iniciativa de microcrédito produtivo orientado que busca apoiar pequenos empreendedores formais e informais, promovendo a geração de emprego e renda. Possui três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Além disso, conta com programas de capacitação profissional e ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcréditos do Banco do Povo. A pasta tem como instituições vinculadas: InvestSP, Desenvolve SP e Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).