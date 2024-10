Banco do Povo: crédito para empreendedores do setor pet cresceu 55% em setembro

São Paulo é o estado brasileiro com o maior número de pets, com 42 milhões de animais, de acordo com o Instituto Pet Brasil e a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Seja cachorro, gato, peixe ou ave, ter um bichinho demanda uma série de cuidados e aquece o surgimento de serviços e produtos para garantir o bem-estar do animal.

Segundo um levantamento do Sebrae, São Paulo tem mais de 65 mil pequenos negócios atuando no mercado pet em 2024, com um crescimento de 120% nos últimos seis anos. Para fortalecer e promover esse mercado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) disponibiliza programas e ações como acesso a financiamento para os empreendedores e vagas de emprego através dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

Com o Banco do Povo Paulista (BPP), programa de microcrédito produtivo para pequenas e médias empresas, é possível obter um financiamento acessível, com linhas de crédito com juros baixos, facilitando a aquisição de produtos, equipamentos essenciais para o negócio e até mesmo a reforma dos espaços.

De janeiro a setembro de 2024, o Banco do Povo Paulista desembolsou R$ 1,1 milhão, em 78 operações no estado, para empreendedores ligados ao setor pet. Somente em setembro de 2024, foram desembolsados R$ 193,5 mil em 14 operações, um aumento de 55% em comparação com o mesmo mês de 2023.

Negócio de roupas para pets

A empreendedora Célia Pitarello, 56 anos, de Descalvado, região central do estado, tem uma empresa que confecciona roupas para pets e é um exemplo de quem usa e recomenda o crédito do Banco do Povo Paulista.

“O crédito nos permitiu comprar máquinas e tecidos. Conseguimos alavancar nosso negócio e até emprestar os equipamentos para outras mulheres costureiras. O Banco do Povo tem sido um parceiro incrível, com um atendimento excepcional. Minha experiência foi positiva em todos os empréstimos”, diz a empreendedora.

Para saber quais são as unidades conveniadas ao Banco do Povo, conferir a lista dos documentos necessários para solicitar o microcrédito e saber as taxas de juros, basta acessar o site do Banco do Povo Paulista.

Vagas de emprego na área

Com a expansão do setor pet, há uma necessidade crescente de profissionais deste segmento. Quem está em busca de uma vaga na área pode utilizar os serviços do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que conecta profissionais a diversas oportunidades de emprego.

Há mais de 200 unidades do PAT espalhadas pelo estado, que podem ser consultadas aqui. Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho.