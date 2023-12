Banco de Sangue de Santo André alerta para a importância das doações no mês de dezembro

Dezembro é um mês que remete a festas de confraternização, encerramento de ciclos, férias, Natal e Ano Novo chegando, em que os ânimos das pessoas estão acelerados e empolgados diante de tantos compromissos. Porém, é justamente nesse período que o GSH Banco de Sangue de Santo André faz um apelo para que os doadores e a população em geral se lembrem da importância da doação em meio aos acontecimentos festivos.

A instituição informa que os estoques das bolsas de sangue estão 70% abaixo do ideal, o que proporciona uma cobertura de apenas 6 dias, quando o ideal são 18 para que se possa atender com conforto às demandas dos hospitais.

De acordo com Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André, essa situação é preocupante, pois tende a se agravar com as férias escolares e as festas de final de ano.

“É um período em que há uma queda acentuada nos estoques sanguíneos, pois muitas pessoas se esquecem de doar sangue. Ao mesmo tempo, aumentam as demandas por transfusões, principalmente em razão dos acidentes de trânsito nas estradas, sem contar os pacientes que já estão internados, em tratamento, e que precisam de bolsas de sangue para sobreviver”, enfatiza a líder de captação.

Atualmente, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, por isso, o apelo da instituição é para que os doadores compareçam ao Banco de Sangue para praticar esse gesto solidário que pode salvar até quatro vidas.

“É um momento de confraternização e solidariedade e, por isso mesmo, é importante nos lembrarmos também dos pacientes que estão internados e precisam dos hemocomponentes para seus tratamentos”, conclui Janaína.

GSH Banco de Sangue de Santo André funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local