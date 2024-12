Balas Perdidas Ferem Duas Crianças e Uma Mulher em Confronto na Zona Oeste do Rio

A violência armada no Rio de Janeiro continua a impactar diretamente a vida dos moradores, especialmente na zona oeste da cidade. Na noite da última sexta-feira (6), um tiroteio na comunidade de Gardênia Azul resultou em mais três vítimas de balas perdidas: duas crianças, de 5 e 10 anos, e uma mulher. As vítimas foram rapidamente encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca. A mulher, identificada como Antônia Fabíola, foi liberada após atendimento, enquanto as crianças permanecem internadas com quadro de saúde estável.

De acordo com a Polícia Militar, não havia operação policial em curso na região durante o incidente. Os disparos foram atribuídos a criminosos locais, envolvidos em um conflito entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho pelo controle da área. Esse confronto tem intensificado a violência em comunidades próximas, como Muzema e Rio das Pedras.

Testemunhas relataram que os tiros foram efetuados por homens em duas motos na avenida Otávio Malta. As crianças atingidas teriam acabado de desembarcar de um ônibus quando se iniciou o tiroteio. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e a Polícia Civil está realizando diligências para identificar os responsáveis pelos disparos.

Este incidente eleva para 23 o número de crianças baleadas no Rio de Janeiro neste ano, conforme levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Apenas um dia antes, uma menina de 12 anos foi morta em Del Castilho, zona norte da cidade, também vítima da violência desenfreada entre facções criminosas.

O aumento dos episódios de violência expõe a urgência de soluções efetivas para proteger os moradores e restaurar a paz nas comunidades cariocas. É imperativo que as autoridades intensifiquem seus esforços para conter a escalada da criminalidade e garantir a segurança pública.