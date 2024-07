Bairro Perdizes recebe nova loja da Giuliana Flores em São Paulo

A Giuliana Flores, empresa pioneira no comércio online de flores e presentes no Brasil, está inaugurando mais uma loja física na capital paulista, desta vez em Perdizes, no coração da zona oeste — na Rua Cardoso de Almeida, 287. O tradicional bairro é conhecido por suas ruas arborizadas e infraestrutura completa, combinando residências elegantes, comércios variados e instituições educacionais de prestígio, oferecendo um ambiente tranquilo e sofisticado. O novo espaço, com 224 metros quadrados, segue o padrão das outras lojas e oferecerá, além de arranjos florais, diversos itens para presentes, como cestas de café da manhã, cestas de chocolates, pelúcias, entre outros.

A nova unidade em Perdizes se junta a outras sete lojas físicas — Higienópolis, Guarulhos, Mooca, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Tatuapé. A marca também possui oito quiosques próprios, 800 floriculturas associadas, 300 parceiros de marketplaces e um centro de distribuição de 2,7 mil metros quadrados, em São Caetano do Sul (SP), capaz de atender 85% das solicitações em até uma hora.

Investimento em pontos físicos após o sucesso do e-commerce

A inauguração de lojas físicas é uma estratégia inovadora que contraria a tendência de outras marcas, que geralmente começam com lojas físicas antes de entrar no e-commerce. Essas lojas servem como um complemento ao ambiente virtual, atendendo ao hábito de muitos consumidores que ainda preferem comprar presencialmente. O objetivo é expandir a atuação e atrair um número ainda maior de clientes.

Aposta em vending machines

Além de suas lojas espalhadas por diversas áreas de São Paulo e da Região Metropolitana, a empresa instalou 15 máquinas de vendas automáticas em locais de alta movimentação, como aeroportos, teatros e centros de eventos. Essa iniciativa proporciona aos clientes a conveniência de comprar a qualquer hora, evidenciando o compromisso da marca em atender às necessidades de um público diversificado e exigente no ritmo acelerado das grandes cidades.

“O objetivo é ampliar nossos serviços e atendimento ao público, tanto on-line quanto off-line. Temos grandes expectativas para a nova loja, pois Perdizes é um bairro tradicional de São Paulo, com muitas casas, apartamentos, pontos comerciais e uma vida noturna agitada. Nosso intuito é atender à demanda por presentes especiais e fortalecer nossa presença em uma região muito importante da cidade”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.