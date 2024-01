Bailinho de Carnaval no Mooca Plaza Shopping

O Carnaval chegou no Mooca Plaza Shopping! O empreendimento promove Bailinho de Carnaval pet friendly com entrada gratuita para os pequenos foliões aproveitarem muito em família. O evento traz música ao vivo, oficinas infantis, kit folião, desfile de fantasias e opções de alimentação. Nos dias 3 e 4 de fevereiro, das 12h às 20h, a criançada poderá pular o Carnaval ao som de marchinhas e sucessos infantis na área interna do shopping, próximo a Crystal Pet.

O evento é pet friendly e dispõe de programação também para os amigos de quatro patas. Das 14h às 17h, no Pet Park – localizado no estacionamento do shopping -, os tutores poderão participar de uma oficina de customização de bandana e aproveitar um painel instagramável para fotos animadas e estilosas de seus melhores amigos peludos.

Serviço

Data: 3 e 4 de fevereiro

Horário: das 12h às 20h

Local: Crystal Pet, piso L1 do Mooca Plaza Shopping

Endereço: R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo – SP

Gratuito