Bloquinho Fraldinha Molhada leva alegria e folia para as crianças em São Paulo

O Carnaval 2025 promete muita diversão para os pequenos foliões na Zona Leste de São Paulo! Nos dias 23 de fevereiro e 09 de março, o Bloquinho Fraldinha Molhada volta às ruas trazendo música, fantasia e momentos inesquecíveis para toda a família. Das 9h às 15h, crianças e adultos poderão curtir um desfile animado ao som de marchinhas clássicas e canções infantis, além de um pocket show especial com os personagens Bubu e as Corujinhas. Para deixar a festa ainda mais mágica, o bloquinho contará com a presença do personagem Stitch e do carismático mascote oficial, o Fraldino.

Com um trajeto que passa pelas Ruas Professor João de Oliveira Torres, Maestro Tom Jobim e José Oscar de Abreu Sampaio, o bloquinho é conhecido por proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para que as crianças possam vivenciar a folia ao lado de suas famílias. “A ideia do Fraldinha Molhada sempre foi trazer um Carnaval leve e cheio de magia para os pequenos. Ver as famílias se divertindo juntas, cantando e dançando, é o que torna tudo tão especial. Estamos muito animados para mais uma edição”, destaca Mateus Rosemberg, criador do evento.

O repertório do bloquinho promete agradar foliões de todas as idades! Entre as músicas confirmadas estão clássicos como “Mamãe Eu Quero“, “Abre Alas” e “Jardineira“, além de sucessos infantis como “Uni Duni Tê” e “É de Chocolate“, do Trem da Alegria. Para os pequenos mais moderninhos, hits como “Fazendinha” do Mundo Bita e “Dia de Carnaval” da Palavra Cantada também estão no setlist.

A agência de modelos Max Fama é a apoiadora cultural do evento, incentivando a valorização da infância e do lazer em família. “Acreditamos que o Carnaval é um momento de conexão e alegria, e eventos como o Fraldinha Molhada são essenciais para que as crianças possam vivenciar essa experiência de forma lúdica e segura”, afirma Felipe Monteiro, diretor da Max Fama.

Gratuito e pensado para toda a família, o Bloquinho Fraldinha Molhada é uma oportunidade perfeita para os pequenos se fantasiarem, brincarem e criarem memórias especiais ao lado dos pais e amigos. Então, prepare a purpurina, escolha a fantasia e venha curtir essa festa cheia de cor e diversão!

Serviço

Bloquinho Fraldinha Molhada 2025

Datas: 23 de fevereiro e 09 de março

Horário: 09h às 15h

Trajeto: Ruas Professor João de Oliveira Torres, Maestro Tom Jobim e José Oscar de Abreu Sampaio – Zona Leste, São Paulo

Atrações: Marchinhas clássicas, músicas infantis, pocket show com Bubu e as Corujinhas, presença do personagem Stitch e do mascote Fraldino

Evento gratuito