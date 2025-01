Bahia anuncia a contratação de dupla ex-São Paulo

O Bahia engrenou na janela de transferências e anunciou duas contratações de uma vez. Nesta quinta-feira (9), o clube confirmou as chegadas dos meio-campistas Michel Araújo e Nestor, ambos ex-jogadores do São Paulo.

Michel assinou em definitivo com o Esquadrão de Aço, com contrato válido até 2028. Já Nestor foi cedido por empréstimo de uma temporada, com obrigação de compra caso metas pré-estabelecidas no acordo sejam atingidas.

A chegada da dupla ao Bahia tem relação com o técnico Rogério Ceni. Apesar de não ter treinado Michel Araújo, o treinador trabalhou com Nestor no São Paulo e conhece bem o atleta. Uma dupla entrosada no meio-campo do Tricolor Baiano foi determinante para a vinda dos dois jogadores.

Além de Michel e Nestor, o Bahia já havia confirmado a contratação do atacante Erick Pulga, ex-Ceará. O anúncio foi feito na última quarta-feira (8), e o artilheiro da temporada passada pelo Vozão já treina com o elenco, assim como a dupla ex-São Paulo.

Visando os desafios de 2025, o Bahia fará uma pré-temporada na Espanha. A delegação viajará para Girona, cidade do clube “irmão”, uma vez que a instituição também pertence ao Grupo City.