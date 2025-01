São Paulo atropela Picos-PI por 7 a 0 e avança na Copinha

Na última partida da fase de grupos da Copinha, o São Paulo demonstrou sua força ao vencer o Picos-PI por impressionantes 7 a 0, em Jaú. O time paulista garantiu sua classificação antecipada para a próxima fase com uma performance avassaladora, especialmente nos primeiros minutos do jogo.

O jovem atacante Ryan Francisco, considerado uma das grandes promessas da base são-paulina, foi o protagonista da partida, anotando dois gols e consolidando seu status de destaque. Ryan já havia contribuído com dois gols na estreia do torneio, mostrando que está em excelente forma. Os demais gols foram marcados por Samuel, Tetê, Paulinho, Gustavo e Luiz Henrique, completando a goleada.

É interessante notar que Ryan Francisco tem um passado ligado ao rival Palmeiras, onde jogou na categoria de base. Após enfrentar dificuldades devido à concorrência no clube alviverde, ele se transferiu para o Ska Brasil antes de finalmente chegar ao São Paulo. Sua trajetória até aqui demonstra não apenas seu talento, mas também a determinação em superar obstáculos.

A última rodada da fase de grupos está agendada para esta sexta-feira (10), com o São Paulo enfrentando o XV de Jaú às 21h30. Este confronto servirá para determinar quem termina a fase na liderança do grupo. O Tricolor entra em campo com a vantagem do empate, pois possui um saldo de gols superior ao do time da casa. Antes deste jogo, os eliminados Serra Branca e Picos-PI farão um duelo sem grandes consequências para a tabela.

Análise da Partida

A partida teve início arrasador para o São Paulo, que marcou três vezes em apenas 11 minutos. Ryan Francisco abriu o placar com um cabeceio preciso e viu Samuel ampliar a vantagem em uma jogada aérea. O jovem atacante voltou a marcar em uma jogada individual que desarticulou a defesa adversária.

Após os primeiros gols, o ritmo do jogo diminuiu consideravelmente até o intervalo. O lance mais ameaçador do Tricolor antes do descanso aconteceu aos 36 minutos, quando Ferreira chutou da entrada da área e viu a bola desviar na trave.

No segundo tempo, o São Paulo manteve sua superioridade. Tetê e Paulinho marcaram rapidamente antes dos 20 minutos, mas o time pareceu diminuir seu ímpeto diante dos próximos desafios que se aproximam. Por outro lado, o Picos-PI não conseguiu reagir de forma efetiva durante toda a partida.

Nos minutos finais, Gustavo entrou como substituto e fez o sexto gol da noite. Luiz Henrique também deixou sua marca após um pênalti perdido anteriormente e aproveitou uma nova oportunidade após uma infração cometida pelo goleiro Vitor durante a cobrança inicial.