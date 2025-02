BAFTA 2025: “Ainda Estou Aqui” perde prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa

No BAFTA 2025, a prestigiosa premiação britânica que se assemelha ao Oscar, o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles, não conseguiu levar o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A estatueta foi conquistada pelo longa francês “Emilia Pérez”.

Esta indicação marcou a quinta vez que uma produção brasileira foi reconhecida na categoria de Melhor Filme Estrangeiro na história do BAFTA. As obras anteriores que obtiveram essa honra incluem “Central do Brasil” (1999), “Abril Despedaçado” (2001), “Cidade de Deus” (2004), “Diários de Motocicleta” (2004) e “Trash – A Esperança Vem do Lixo” (2014).

O Brasil, ao longo de sua trajetória no BAFTA, já conquistou três vitórias significativas. Duas delas foram para os filmes de Salles: “Central do Brasil” e “Diários de Motocicleta”, ambas premiadas como Melhor Filme Estrangeiro. Além disso, Daniel Rezende foi agraciado pela edição de “Cidade de Deus”.

Walter Salles e a atriz Fernanda Torres marcaram presença na cerimônia, embora Torres não estivesse concorrendo em nenhuma das categorias de atuação deste ano.

É relevante notar que todos os filmes dirigidos por Walter Salles que foram indicados anteriormente na mesma categoria lograram êxito. Com duas vitórias em cinco indicações totais do Brasil, é evidente que a obra do cineasta ressoa positivamente entre os jurados britânicos.

Além das categorias internacionais, o cinema brasileiro já recebeu indicações em Melhor Direção e até mesmo em Melhor Filme. Um exemplo notável é Fernando Meirelles, indicado em 2005 por sua direção em “O Jardineiro Fiel”. Historicamente, o clássico “Orfeu Negro” também disputou a categoria principal de Melhor Filme em 1961, embora tenha perdido para “Se Meu Apartamento Falasse”, dirigido por Billy Wilder. Assim, no total, seis produções brasileiras já competiram pela estatueta mais cobiçada do cinema britânico.