“Ainda Estou Aqui”: filme brasileiro brilha em Hollywood e ganha prêmio no Goya

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles, tem se destacado no cenário cinematográfico internacional, especialmente após um notável aumento em sua arrecadação nos cinemas dos Estados Unidos neste último fim de semana. De acordo com dados divulgados pelo site IndieWire, a produção gerou mais de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,8 milhões) em 704 salas de cinema no país, uma significativa ampliação em relação às 93 exibições anteriores.

Com isso, o total acumulado pela obra até o momento ultrapassa os US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 13,4 milhões), refletindo a crescente aceitação do público norte-americano por narrativas brasileiras.

No último sábado, dia 8, “Ainda Estou Aqui” foi laureado com o prêmio de melhor filme ibero-americano durante a cerimônia do Goya, que é considerada a principal premiação do cinema espanhol. Além disso, a renomada atriz Fernanda Torres conquistou um Globo de Ouro por sua performance no longa-metragem no mês de janeiro deste ano.

O filme também está na corrida pelo Oscar, onde foi indicado nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, reforçando seu prestígio e visibilidade no circuito global.