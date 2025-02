Vídeos enviados por fãs do filme ‘Ainda Estou Aqui’ será exibido na cerimônia do Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do Oscar, anunciou uma iniciativa inovadora que permitirá a inclusão de vídeos de fãs durante a cerimônia deste ano. A ação tem como objetivo envolver o público de forma mais direta e promover uma interação significativa com os filmes indicados.

Os admiradores brasileiros do longa-metragem “Ainda Estou Aqui” têm a oportunidade única de compartilhar suas opiniões sobre a produção cinematográfica. Para participar, os interessados devem gravar um vídeo expressando suas impressões sobre o filme. Ao todo, 20 participantes serão selecionados para ter suas gravações exibidas durante a cerimônia do Oscar.

Para concorrer à seleção, os fãs precisam preencher um formulário disponível no site oficial da Academia até o dia 16 de fevereiro. A escolha dos selecionados será realizada com base nas respostas enviadas, priorizando as mensagens que transmitam a emoção e o impacto que o filme causou em cada espectador. Os escolhidos receberão um e-mail com orientações específicas para gravar e enviar seu vídeo.

Essa iniciativa representa um passo importante na tentativa da Academia em tornar a premiação mais inclusiva e conectada com o público, permitindo que vozes diversas sejam ouvidas e celebradas durante um dos eventos mais prestigiados da indústria cinematográfica.