Canal Brasil faz maratona de filmes de Walter Salles

Na próxima terça-feira, dia 31, a partir das 20h30, o Canal Brasil homenageia o diretor Walter Salles com uma programação especial de filmes de sucesso dirigidos por ele e um sobre sua trajetória. Serão exibidos os longas-metragens: “Walter – O Passageiro”, de Eryk Rocha; “Terra Estrangeira”, de Walter Salles e Daniela Thomas; “O Primeiro Dia”, de Walter Salles e Daniela Thomas; e “Central do Brasil”, de Walter Salles. Seu novo longa, “Ainda Estou Aqui”, em cartaz nos cinemas, foi indicado ao Globo de Ouro 2025 nas categorias de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Atriz (Fernanda Torres). A premiação será realizada no dia 5 de janeiro. O longa também segue na shortlist do Oscar para tentar uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional.

A maratona preparada pelo Canal Brasil traz para tela o documentário “Walter – O Passageiro”, de Eryk Rocha, que apresenta a carreira do diretor Walter Salles. Ele comenta sobre a arte do cinema e analisa alguns de seus filmes preferidos, além de falar sobre seu processo de criação e curiosidades dos sets de filmagens.

A programação segue com a exibição do longa-metragem “Terra Estrangeira”, de Walter Salles e Daniela Thomas. Rodado no contexto do governo de Fernando Collor nos anos 1990, Paco (Fernando Alves Pinto) decide viajar para a Espanha após a morte da mãe. Ele leva uma encomenda misteriosa até Lisboa, em Portugal, onde conhece Alex (Fernanda Torres), que namora Miguel (Alexandre Borges). Todos acabam envolvidos em um esquema de contrabando.

Já em “O Primeiro Dia”, de Walter Salles e Daniela Thomas, João (Luiz Carlos Vasconcelos) foge da prisão na véspera do ano novo e seu destino se cruza com o de Maria (Fernanda Torres), que vive isolada em seu apartamento.

A maratona Walter Salles encerra no dia 1º de janeiro com a exibição de “Central do Brasil”, estrelado por Fernanda Montenegro, que vive Dora, e Vinícius de Oliveira, que interpreta o menino Josué. O filme mostra a busca incessante de Josué por seu pai no interior do Nordeste. Já Dora é uma ex-professora que escreve cartas para pessoas analfabetas na Central do Brasil e entra na vida de Josué ao ver que ele ficou órfão de mãe. O grande clássico do cinema brasileiro levou Fernanda Montenegro à indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 1999, sendo a primeira vez em que uma atriz latino-americana foi indicada à maior premiação do cinema mundial. No Globo de Ouro do mesmo ano, o longa venceu como Melhor Filme Estrangeiro e Fernanda Montenegro recebeu o prêmio de Melhor Atriz em Filme Dramático.

Maratona Walter Salles

Horário: Terça, dia 31/12, a partir das 20h30

Retratos Brasileiros: “Walter – O Passageiro” (2008)

Horário: Terça, dia 31/12, às 20h30

Direção: Eryk Rocha

Sinopse: A biografia apresenta a carreira do diretor Walter Salles, principal nome entre os cineastas surgidos na década de 1990 e, certamente, o mais conhecido no mercado internacional. Ele fala sobre a arte do cinema e analisa alguns de seus filmes preferidos, além de falar sobre seu processo de criação e curiosidades dos sets de filmagens. Com imagens projetadas sobre o corpo do biografado, o documentário revela uma dinâmica de texturas em alusão à ruptura e à criação artística

Terra Estrangeira (1996) (110’)

Horário: Terça, dia 31/12, às 21h

Classificação: 16 anos

Direção: Walter Salles e Daniela Thomas

Sinopse: Após a morte de sua mãe, um jovem brasileiro decide deixar seu país e viajar para a terra natal de sua mãe. Em uma terra estrangeira, ele encontra o amor e o perigo.

O Primeiro Dia (1997) (95’)

Horário: Terça, dia 31/12, às 22h45

Classificação: 14 anos

Direção: Walter Salles e Daniela Thomas

Sinopse: Em 31 de dezembro de 1999, o destino une um prisioneiro fugitivo e uma professora de classe média deprimida, à medida que o novo milênio se aproxima trazendo esperança para todos.

Central do Brasil (1998) (108′)

Horário: Quarta, dia 1/01, à 0h

Classificação: 16 anos

Direção: Walter Salles

Sinopse: Dora, uma amargurada ex-professora, ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas, que ditam o que querem contar às suas famílias. Ela embolsa o dinheiro sem sequer postar as cartas. Um dia, Josué, o filho de nove anos de idade de uma de suas clientes, acaba sozinho quando a mãe é morta em um acidente de ônibus. Ela reluta em cuidar do menino, mas se junta a ele em uma viagem pelo interior do Nordeste em busca do pai de Josué, que ele nunca conheceu.