Bad Bunny supera Taylor Swift e lidera com o álbum número 1 no mundo

A competição pelo primeiro lugar nas paradas de sucesso revelou-se intensa, com uma diferença mínima de apenas mil unidades entre os dois projetos que disputavam a liderança. O artista porto-riquenho Bad Bunny, alcançou 203.500 cópias vendidas, garantindo assim o primeiro lugar no ranking. Em segundo lugar, Taylor Swift registrou 202.500 vendas.

Quarta liderança nas paradas de sucesso

É importante ressaltar que o álbum “Debí Tirar Más Fotos” representa a quarta vez que o artista porto-riquenho lidera a lista de sucessos, sucedendo seus álbuns anteriores: “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana” (2023), “Un Verano Sin Ti” (2022) e “El Último Tour del Mundo” (2020).

Lançado no dia 5 de janeiro, o mais recente trabalho do artista é uma verdadeira homenagem a Porto Rico. Com uma fusão de reggaeton, salsa, plena e outros ritmos tradicionais, o álbum não apenas entretém, mas também aborda temas relacionados ao amor e questões políticas locais.

Residência musical e turnê mundial

Além disso, este lançamento inspirou uma residência musical na ilha, intitulada “No Me Quiero Ir De Aquí”, programada para ocorrer no segundo semestre deste ano. Após essa temporada na sua terra natal, o artista deverá levar seu show para outras regiões ao redor do mundo.

Ouça Debí Tirar Más Fotos: