Bad Bunny celebra raízes porto-riquenhas no álbum Debí Tirar Más Fotos

Aos 30 anos, o artista porto-riquenho Benito Antonio Martinez Ocasio, conhecido como Bad Bunny, alcançou um novo patamar em sua carreira. Em 2024, ele se destacou como o cantor mais ouvido na América Latina, ocupando a segunda posição global, apenas atrás da renomada Taylor Swift. Com o lançamento de seu mais recente álbum, Debí Tirar Más Fotos, neste domingo (5), Bad Bunny dá mais um passo rumo à dominação internacional.

Um tributo às raízes culturais

Este novo trabalho representa seu sexto disco solo e evidencia uma produção musical intensa, sendo o terceiro álbum completo lançado em apenas 30 meses. Após o sucesso estrondoso de Nadie Sabe Lo que Va a Pasar Mañana, que apresentou hits globais como Monaco, Perro Negro e Where She Goes, o artista apresenta um pacote de 17 faixas com grande potencial para viralização.

O álbum reflete um forte sentimento nostálgico e celebra as origens porto-riquenhas de Bad Bunny. Uma das faixas que melhor exemplifica esse resgate cultural é Café com Ron, feita em parceria com o grupo Los Pleneros de la Cresta, que traz sonoridades tradicionais da música porto-riquenha. Essa canção, com tons atemporais, poderia ter sido composta há meio século e ainda assim soaria atual.

Mistura de ritmos e colaborações

O álbum consegue mesclar essa redescoberta das raízes musicais com ritmos que já são associados ao estilo poderoso do reggaeton característico de Bad Bunny. Elementos de salsa, hip hop, dancehall e música eletrônica são integrados nas faixas, sempre respeitando a rica história musical da ilha.

O trabalho apresenta colaborações marcantes, como Perfumito Nuevo, com RaiNao; Weltita, em parceria com Chuwi; e Veldá, ao lado de Omar Courtz e Dei V. Já músicas como Nuevayol e Voy a Llevarte pa PR evidenciam o estilo enérgico do reggaeton que consagrou o cantor.

Encerramento marcante e impacto global

À medida que o álbum avança para suas últimas faixas, EOO e DRMF abordam a criação musical, misturando salsa e hip hop em composições inovadoras. O encerramento do disco fica por conta da divertida La Mudanza, que mergulha no som tradicional dos mariachi, proporcionando um fechamento vibrante a um projeto que equilibra elementos alegres e reflexões mais profundas.

Em suma, Debí Tirar Más Fotos não só reafirma Bad Bunny como uma força global na música contemporânea, mas também serve como um tributo à cultura porto-riquenha, prometendo ressoar entre os ouvintes ao redor do mundo.

