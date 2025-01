Bad Bunny cogita shows no Brasil em nova turnê mundial

Em um vídeo recente divulgado nesta segunda-feira (13), Bad Bunny, renomado artista de reggaeton, abordou a possibilidade de realizar shows no Brasil como parte de sua nova turnê mundial. O cantor, que está em processo de promoção de seu mais recente álbum, expressou seu entusiasmo por retomar turnês e explorar novos destinos ao redor do mundo.

Novo álbum mergulha nas raízes porto-riquenhas

Sobre seu novo álbum, “Debí Tirar Más Fotos”, lançado em 5 de janeiro, Bad Bunny destacou que se trata de seu sétimo trabalho de estúdio. O disco é composto por 17 faixas e rapidamente catapultou o artista ao topo das paradas do Spotify, onde alcançou cinco músicas entre as dez mais ouvidas globalmente.

O novo projeto também conquistou destaque no Apple Music, refletindo um mergulho profundo nas raízes culturais do artista. Ele se comprometeu a apresentar “o álbum mais porto-riquenho de todos os tempos”, com todas as faixas gravadas ao vivo e contando exclusivamente com músicos originários de Porto Rico.

O trabalho mistura ritmos tradicionais da ilha, como a plena, com influências contemporâneas, solidificando ainda mais a posição do cantor como o primeiro artista latino a ter três álbuns em espanhol no topo da Billboard 200.

Planos de turnê incluem o Brasil

Em suas redes sociais, Bad Bunny declarou seu amor por fazer apresentações ao vivo e revelou sua intenção de retornar a países que já visitou, como México, Argentina e Colômbia. Além disso, ele manifestou o desejo de conhecer locais ainda inexplorados por ele, citando especificamente o Brasil e o Japão como destinos almejados.

No mesmo comunicado, o artista anunciou seu projeto intitulado “No Me Quiero Ir de Aquí”, que representa sua residência no Coliseu de Porto Rico, conhecido como Choli. Esta arena é considerada uma das mais importantes para a cena do reggaeton.

Confira:

Bad Bunny é, atualmente, o maior expoente da música latina e segue surpreendendo seus fãs com produções ousadas e sua constante evolução artística, prometendo uma turnê cheia de surpresas.