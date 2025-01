Bad Bunny entra pela primeira vez no ranking das mais ouvidas do Brasil

O fenômeno musical Bad Bunny, cantor porto-riquenho que já conquistou a América Latina e os Estados Unidos, mantém sua posição de destaque na Billboard Global 200, onde lidera por duas semanas consecutivas. O artista não apenas se destaca internacionalmente, mas também faz história no Brasil, onde sua nova música, “DtMF”, do álbum recém-lançado DeBÍ TiRAR MáS FOToS, alcançou o 56º lugar no ranking Billboard Brasil Hot 100.

A canção “DtMF”, que se tornou um sucesso nas plataformas sociais como TikTok, é uma reflexão sobre as memórias e a importância de valorizar os momentos passados com entes queridos. A letra expressa sentimentos de nostalgia, com trechos como: “Eu devia ter tirado mais fotos quando tinha você/Eu devia ter te dado mais beijos e abraços quando pude/Tomara que minha galera nunca se mude/E se hoje eu ficar bêbado, então que me ajudem”.

O impacto global de Bad Bunny e sua representatividade latina

Segundo informações da Billboard, Bad Bunny se torna o primeiro artista latino a figurar no Hot 100 brasileiro com uma música solo, sem colaborações com artistas locais. Anteriormente, outros artistas latinos como Peso Pluma e Bad Gyal alcançaram a lista, mas sempre em parceria com brasileiros como Anitta.

Bad Bunny, cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio, nasceu em San Juan, Porto Rico, e tem 30 anos. Desde o início de sua carreira musical em 2013, ele tem mesclado diversos estilos musicais, incluindo reggaeton, rock, pop e rap. Com seis álbuns lançados antes de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, este novo projeto é descrito como uma celebração da cultura e história porto-riquenha.

Além de seu sucesso musical, Bad Bunny também se aventurou no cinema, participando do filme Trem-Bala (2022), ao lado de Brad Pitt. O álbum atual é particularmente significativo em um momento em que o cantor se posiciona fortemente em defesa da cultura latina e utiliza suas redes sociais — que contam com mais de 46 milhões de seguidores — para criticar questões sociais e políticas. Em 2024, ele fez uso dessas plataformas para se opor à campanha política de Donald Trump, após declarações consideradas ofensivas a Porto Rico.

A trajetória de Bad Bunny continua a inspirar e a mobilizar fãs ao redor do mundo, destacando não apenas seu talento musical, mas também seu papel como porta-voz da cultura latina em um cenário global.