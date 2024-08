Ayrton Senna/Carvalho Pinto recebe obras de pavimentação em todos os trechos

A Ecopistas, administradora do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, realizará obras de pavimentação em todos os trechos entre 26 de agosto e 1º de setembro. Os serviços visam melhorar a segurança viária e a qualidade das vias para os usuários.

Na rodovia Ayrton Senna, do km 11 ao km 60, entre São Paulo e Guararema, serão realizadas obras de conservação nas placas de sinalização, pontes, viadutos, passarelas, juntas de dilatação, além de pintura de placas e restaurações nos sistemas de controle e automação. As obras ocorrerão das 8h às 18h, com faixas bloqueadas de forma alternada e devidamente sinalizadas.

Na rodovia Carvalho Pinto, do km 61 ao km 134, entre Guararema e Taubaté, serão realizadas obras de manutenção em pontes, túneis, viadutos, passarelas, sinalização, pavimento, além de pintura, limpeza e reparo de placas. Os serviços serão realizados das 8h às 18h, com faixas bloqueadas alternadamente.

Na rodovia Hélio Smidt, em Guarulhos, as obras incluirão a conservação das juntas de dilatação, pontes, viadutos, passarelas, pavimento, e reparo nos pontos de Wi-Fi e fibra óptica, em ambos os sentidos, das 8h às 18h. As faixas serão bloqueadas de forma alternada.

Além disso, serão realizados serviços de corte e poda de árvores, cata-papel, recuperação de revestimento vegetal e roçadas ao longo do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sem bloqueio de faixas. As obras podem sofrer alterações devido a necessidades operacionais ou condições climáticas.

Renovação de Pavimento no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A Ecopistas realiza obras de renovação de pavimento no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, no sentido interior, do km 19 ao km 61. Os trabalhos ocorrem de segunda a sexta-feira e de sábado para domingo, das 21h às 5h. Essas obras fazem parte do cronograma de recuperação do pavimento, em conformidade com o contrato de concessão e supervisionadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Recomendações aos motoristas

A concessionária recomenda atenção aos motoristas para que reduzam a velocidade ao passarem pelos trechos em obras, que estão devidamente sinalizados, seguindo as normas vigentes e com avisos nos painéis de mensagens ao longo da rodovia. A Ecopistas também aconselha que os usuários programem sua viagem com antecedência e verifiquem as condições de tráfego antes de saírem de casa pelo site www.ecopistas.com.br e pelo telefone de emergência 0800 777 0070, que agora também é WhatsApp.