Aviva SBC reúne 30 mil pessoas em celebração de fé e arrecada mais de 1 tonelada de alimentos

Sábado (1º) de grande demonstração de fé na Esplanada do Paço Municipal. O cartão postal da cidade foi palco do 1º Aviva SBC, evento que uniu louvor e adoração e reuniu cerca de 30 mil pessoas. Com apoio do Fundo Social de Solidariedade, o Aviva é uma realização da iniciativa privada, sem custo nenhum para o município. A cerimônia contou com ministrações, momentos de oração e apresentações musicais.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Zana Lima, acompanhada pela Orquestra Innovare fizeram a abertura do encontro. Além de proporcionar um dia de celebração para os fiéis, o Aviva SBC arrecadou mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

(Foto: Brenner Oliveira/PMSBC)

O chefe do Executivo municipal, Marcelo Lima, destacou o caráter solidário do Aviva SBC. “O Aviva foi uma benção. Esse evento que nasceu no coração da Zana, minha esposa, se tornou um encontro de fé e união também com um propósito social muito importante. Tenho muito orgulho do trabalho que ela vem fazendo à frente do Fundo Social com a arrecadação de alimentos que fortalece o compromisso da nossa gestão em cuidar de quem mais precisa, garantindo dignidade e apoio para as famílias que enfrentam dificuldades.”

Um dos momentos mais marcantes do Aviva SBC foi a entrega simbólica da Bíblia ao prefeito Marcelo Lima e à primeira-dama Zana Lima, como um ato de bênção para a condução da cidade. Durante a cerimônia, líderes religiosos realizaram uma consagração especial, rogando bênçãos sobre o município e seus moradores.

(Foto: Brenner Oliveira/PMSBC)

“Receber a Bíblia representa não apenas um símbolo de fé, mas também um compromisso de conduzir a cidade com responsabilidade, amor e respeito. Essa consagração reforça a importância da união e da espiritualidade para a construção de uma sociedade mais justa e solidária”, reiterou o prefeito.

A primeira-dama, Zana Lima, ressaltou a importância da mobilização da comunidade na ação solidária. “Foi um dia muito especial, em que a fé e a solidariedade se uniram para transformar vidas. Agradecemos a todos que participaram, doando alimentos e espalhando amor ao próximo. Cada contribuição fará a diferença para as famílias atendidas pelo Fundo Social.”

O Aviva SBC reuniu igrejas de diversas denominações evangélicas de São Bernardo e cidades vizinhas. A entrada foi gratuita, e contou com todo aparato de Segurança da Polícia Municipal de SBC, e também dos agentes de trânsito. O evento contou com a presença de secretários municipais, representantes das igrejas e da vice-prefeita, Jessica Cormick.

Todas as doações serão encaminhadas ao Banco de Alimentos do município, que realiza a distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos programas assistenciais da cidade.