Marcelo Lima sanciona lei que muda nome e amplia poderes da extinta GCM

Com aval do STF (Supremo Tribunal Federal), os municípios começam a dar andamento na mudança de nome de suas GCMs (Guarda Civil Municipal), e o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), no ABC, foi o primeiro do Estado a colocar a nova nomenclatura em prática ao sancionar a lei complementar que altera o nome da corporação para Polícia Municipal de São Bernardo do Campo, nesta sexta-feira (28).

Segundo o prefeito, a decisão do STF dá respaldo jurídico e é muito importante para os agentes de segurança.

Reconhecimento do STF

“Mais do que o ato da sanção da lei, é importante dizer que mandamos a sugestão à Câmara, que aprovou, e hoje sancionamos a lei. Primeiro que o STF nos reconhece dando segurança jurídica, até então a GCM, e a partir de hoje Polícia Municipal de São Bernardo do Campo. Isso é muito importante para o trabalhador na ponta, que arrisca sua vida para poder resgatar, salvar, ajudar, apoiar e dar segurança ao morador de São Bernardo”, discursou Marcelo.

O presidente da Câmara, o vereador Danilo Lima (Podemos), disse que a decisão do STF só reforça o trabalho realizado há anos.

Danilo Lima falou em autonomia e segurança jurídica com a nova mudança

Trabalho realizado há 25 anos

“Mais do que reconhecido, uma decisão do Supremo Tribunal que vem a calhar com o que vocês fazem há 25 anos na cidade, que sempre foi policiamento, combate à criminalidade. Sempre foi ajudar a nossa cidade a ter uma segurança melhor, além disso, traz mais segurança jurídica e autonomia para vocês”, falou o podemista.

O Secretário de Segurança Urbana da cidade, Major Arley Topalian, em seu discurso, afirmou que a decisão do Supremo dá retaguarda jurídica aos novos policiais para o combate de um dos males que assola o país.

Major Topalian afirmou que a nova Polícia vaio somar forças com as outras Polícias

Mal que assola o Brasil

“É uma mudança de postura perante ao grande desafio que temos que é levar segurança a 850 mil pessoas. Essa mudança vai nos fazer evoluir como instituição, profissionais, e levar a tão esperada segurança aos nossos munícipes. Essa garantia jurídica vai trazer a garantia do nosso trabalho, assim, o Supremo, na sua imensa sabedoria, disse-nos: podemos trabalhar em prol do cidadão, vamos combater esse que é um dos maiores problemas do país hoje, e vamos somar forças com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal e agora a Polícia Municipal para proteger o cidadão do nosso município”, reforçou o Secretário.

A vice-prefeita, a sargento Jessica Cormick (Avante), disse que o que muda é o nome, pois o trabalho já era realizado.

A sargento Jessica Cormick disse que é o reconhecimento do trabalho que eles já vinham fazendo

Já faziam esse trabalho, agora é o reconhecimento

“O nome está mudando hoje, mas é o reconhecimento do trabalho que vocês já vinham fazendo, porque eu estava na rua e eu via, vocês me apoiavam, faziam o nosso serviço, era a mesma coisa, a única coisa que faltava era mudar o nome mesmo, e ter essa valorização, esse respaldo jurídico. Vai ser muito importante, não só para vocês, mas para toda população de São Bernardo do Campo, que vai estar mais segura e vai ter mais gente protegendo”, concluiu a sargento.

Marcelo Lima afirmou, também, que a cidade terá a troca da identidade visual da frota sem custo.

Marcelo Lima no ato da assinatura da lei complementar que altera o nome da extinta GCM

Efetivo vai chegar a 1.600 policiais nas ruas

“Vamos aumentar o efetivo de guarda, o número de viaturas, temos 1.005 homens e mulheres trabalhando na ativa no dia a dia, porém, podemos chegar até 1.600, e vamos chegar ao longo do nosso governo a 1.600 homens e mulheres trabalhando na Polícia Municipal de São Bernardo do Campo. A empresa contratada da Prefeitura vai trocar e fazer todo envelopamento das viaturas sem custo algum com a nova nomenclatura e brasão”, revelou Marcelo após conversar com a empresa instantes antes do evento.

Fim das fronteiras entre as cidades do ABC

O podemista falou ainda que já conversou com dois prefeitos da região para ilimitar a atuação da nova polícia.

“Estive com o Gilvan e com Tite discutindo, não é um assunto tratado do Consórcio, mas depois a pauta foi a divisa e surgiu a ideia de trabalhar em conjunto sem ter fronteiras para segurança e gostei muito da ideia, vamos pautar e discutir”, revelou ele e concluiu falando de monitoramento:

“Vamos ter 100% de São Bernardo do Campo monitorada por câmeras, são quase 4.000 câmeras no total, um pacote de segurança pública de São Bernardo do Campo para o povo”, finalizou ele.