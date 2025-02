Consorcio ABC debate com o Estado destinação de resíduos

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu na tarde desta terça-feira (25/2) a coordenadora de Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Ester Feche Guimarães, para um debate sobre planejamento regional de destinação de resíduos sólidos por intermédio do programa estadual Integra Resíduos.

O tema foi a pauta principal da reunião de integrantes dos municípios consorciados responsáveis pelo assunto, que também contou com a presença do secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, e da coordenadora de Programa e Projetos da entidade regional, Sandra Teixeira Malvese.

O Programa Integra Resíduos, do governo estadual, tem como foco aprimorar a gestão dos resíduos visando ao atendimento das necessidades regionais e locais de manejo de resíduos sólidos urbanos em todo seu ciclo, buscando alinhamento com as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) e Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (PERS/SP).

O Consórcio ABC aderiu a esta iniciativa no ano passado. A coordenadora de Saneamento da Semil apresentou diagnóstico da região e a dinâmica da iniciativa estadual, colocando o Governo do Estado à disposição para a construção de um Novo Plano Regional de Gestão Integral de Resíduos do Grande ABC – o último estudo semelhante a este foi contratado e publicado em 2016 pela entidade intermunicipal.

“A gestão de resíduos sólidos foi o tema que originou o Consórcio ABC lá na década de 1990. Este encontro com a presença do governo estadual foi importante para traçarmos novas diretrizes e estratégias conjuntas para a área, com foco em benefícios não só para a região como um todo, mas com soluções também individuais para cada município”, afirmou Aroaldo da Silva.

Outras pautas

Além do debate sobre resíduos sólidos com integrantes da Semil, a reunião também traçou como pautas prioritárias do Grupo de Trabalho (GT) regional a retomada de discussões sobre o Programa Obra Limpa e a otimização da Usina Regional de Resíduos da Construção Civil.