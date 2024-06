Avião faz pouso de emergência e interdita rodovia na Grande São Paulo

Um avião de pequeno porte realizou um pouso de emergência no km 326 da Rodovia Régis Bittencourt, em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, na manhã deste sábado (8).

Uma aeronave modelo Cessna executou um pouso de emergência na Rodovia Régis Bittencourt. O avião, de propriedade Aeroclube de Birigui, tinha dois passageiros no momento do acidente. Apenas um dos ocupantes precisou ser socorrido.

Avião colidiu com um caminhão na aterrissagem. A Arteris, concessionária que administra rodovia, afirma que o pouso resultou em um choque com o veículo que trafegava na rodovia.

A queda aconteceu durante aula de pilotagem. Os passageiros da aeronave eram instrutor e piloto, relata a PRF (Polícia Rodoviária Federal). O voo saiu do aeroclube de Itanhaém (SP) e tinha como destino a cidade de Sorocaba (SP).

Acidente interrompeu o tráfego da via. A concessionária afirma haver interdições nos dois sentidos da rodovia. Para os motoristas que trafegavam rumo à capital, foram 5 km de congestionamento. No início da tarde, as vias foram liberadas, mas as filas ainda alcançam 8 km.

Aeronave está praticamente intacta. Conforme o Corpo de Bombeiros, o Cessna permanece “praticamente intacto” após o pouso de emergência. Não houve vazamento de combustível.