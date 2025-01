Avião colide com gaivotas e faz pouso de emergência em Portugal

Na última quinta-feira, 2 de novembro, um incidente envolvendo um avião de passageiros ocorreu em Portugal, quando um Airbus A320-200 da Azores Airlines colidiu com um bando de gaivotas logo após a decolagem. O acidente resultou em danos significativos nos motores da aeronave, mas felizmente não houve feridos entre os ocupantes.

O incidente teve início no aeroporto de Ponta Delgada, localizado nos Açores, durante o voo com destino à capital portuguesa, Lisboa. Assim que a aeronave deixou o solo, as aves foram sugadas pelos motores, ocasionando uma falha técnica crítica. Neste momento delicado, o comandante decidiu declarar estado de emergência.

Após atingir uma altitude aproximada de 750 metros, a tripulação conseguiu realizar uma manobra para retornar ao aeroporto de origem. O pouso foi executado com segurança em um intervalo de apenas 10 minutos após a decolagem.

A situação destaca a importância das medidas de segurança e protocolos em situações inesperadas na aviação. As autoridades locais estão investigando o incidente para avaliar os impactos e prevenir ocorrências semelhantes no futuro.

Os passageiros foram transferidos para outro voo após o incidente. Apesar da situação, ninguém se feriu, e todos chegaram a Lisboa com algumas horas de atraso, de acordo com o The Aviation Herald.

A Azores Airlines confirmou o ocorrido, classificando-o como uma “irregularidade operacional”. Em nota, a companhia destacou que todos os procedimentos de segurança foram seguidos rigorosamente, “assegurando a integridade de todos a bordo”.

Colisões com aves são um desafio constante na aviação. Especialistas alertam que, embora comuns, esses incidentes podem representar sérios riscos, especialmente em baixas altitudes, onde os motores são mais vulneráveis.