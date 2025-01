Avião faz pouso de emergência na Itália após jovem tentar abrir porta no ar

Um avião da EasyJet precisou realizar um pouso de emergência na Itália após uma adolescente se irritar, atacar a tripulação e tentar abrir a porta de saída da aeronave.

A passageira, de 16 anos, teria ficado irritada com a crise de tosse de uma criança sentada ao seu lado. O avião havia saído da Turquia em direção a Londres, mas desviou para Bari, na Itália, em meio à confusão gerada no voo, no último domingo (27).

A adolescente seguiu a criança até o banheiro para confrontá-la. Segundo o The New York Times, a jovem perdeu o controle quando a mãe da menina mais nova e a tripulação tentaram intervir no conflito.

Ela teria gritado com os funcionários e, na sequência, corrido para a parte de trás da aeronave. Uma das passageiras que presenciou a situação relatou ao jornal The Sun que a adolescente quebrou a maçaneta da porta ao tentar abri-la. ”Voo do inferno”, contou ao veículo.

A menina ameaçou ainda esfaquear um dos tripulantes que tentava lhe acalmar. Em seguida, a garota saiu correndo por um corredor, colidiu com uma mulher que saía do banheiro e o impacto das duas fez com que a porta da cabine dos pilotos se abrisse.

Pilotos decidiram pousar. A companhia aérea afirmou ao The Sun que seus clientes não correram perigo no avião, mas que interromper o voo era a medida mais segura.

Jovem foi interrogada pela polícia no aeroporto de Bari. Enquanto isso, os outros passageiros foram encaminhados a hotéis da região até o voo ser retomado.

“Fizemos tudo o que podíamos para minimizar o impacto do desvio, fornecendo acomodações e refeições em hotéis. Avisamos os clientes que reembolsaremos quaisquer despesas incorridas“, afirmou a EasyJet ao The Sun.