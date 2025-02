Avenida Paulista registra queda de 32% nos roubos e furtos de celulares em 2024

A Avenida Paulista, um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, registrou uma queda de 32% nos roubos e furtos de celulares no ano passado na comparação com 2023.

Os dados extraídos pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) apontam que em 2024 a Polícia Civil registrou 2,6 mil boletins de ocorrência de furto e roubo de celulares ao longo da avenida. Um ano antes, o número chegou a 3,8 mil, então houve uma queda de 1,2 mil casos no período.

A queda no número de roubos, especificamente, foi de 34%. Passaram de 601 em 2023 para 394 no ano passado. Só de furtos – ocorrências onde não há violência -, os registros recuaram de 3,2 mil para 2,2 mil delitos.

Essas estatísticas, bem como a dinâmica como os crimes ocorrem, têm sido constantemente analisadas e estudadas pelas forças de segurança para diminuir as ocorrências e prender as quadrilhas envolvidas nos assaltos.

A partir desse diagnóstico realizado desde o início da gestão, as equipes realizam ações coordenadas que têm mostrado resultado, como a Operação Speed Bike, que foi deflagrada após a Polícia Civil identificar o “modus operandi” de uma quadrilha que usava bicicletas para roubar e furtar celulares no entorno da avenida.

Houve também a ampliação do policiamento ostensivo da Polícia Militar, com apoio de batalhões territoriais, para aumentar o número de agentes na região nos dias e em horários de maior incidência criminal.

“É um trabalho conjunto e integrado entre as forças de segurança para coibir a ação das quadrilhas que agem nesse local tão importante para a cidade. Reforçamos o policiamento e intensificamos as investigações, combatendo os receptadores que lucram com o crime. Desse modo, conseguimos reduzir os indicadores criminais”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Roubos e furtos em geral também seguiram o mesmo padrão de queda

Além dos celulares — que são constantemente alvos dos criminosos, principalmente devido à facilidade para a receptação —, os roubos e furtos em geral também diminuíram na região da Avenida Paulista. Em 2023, foram registradas cerca de 6 mil ocorrências. No ano seguinte, a Polícia Civil contabilizou 4,2 mil roubos e furtos em geral na via — o que representa uma queda de 32%.