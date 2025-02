“Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso” estreia em fevereiro no Teatro do Sesi-SP

O espetáculo “Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso” chega ao palco do Teatro do SESI-SP, com estreia marcada para o dia 15 de fevereiro de 2025. Dirigido por Felipe Hirsch, a peça traz uma reflexão poética sobre o coração pulsante de São Paulo, traçando um retrato da principal avenida da cidade e de suas inquietudes. A temporada segue até 29 de junho de 2025, com apresentações gratuitas de quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h.

Com a direção de Felipe Hirsch, o espetáculo é um mergulho no cotidiano da Avenida Paulista, apresentando uma série de cenas que formam um mosaico das histórias, sonoridades e imagens que permeiam esse trecho icônico de São Paulo. A peça homenageia o 20º aniversário do espetáculo “Avenida Dropsie”, também dirigido por Hirsch, que há duas décadas encantou o público no SESI-SP, e promete ser uma celebração da cidade, suas transformações e ausências.

A montagem conta com a participação de 15 grandes talentos da cena musical paulista, como Alzira E., Arnaldo Antunes, Kiko Dinucci, Jéssica Caitano, Juçara Marçal, Maria Beraldo, Tulipa Ruiz, entre outros, que criaram canções inéditas para a peça. O elenco é composto por Amanda Lyra, Georgette Fadel, Gui Calzavara, Helena Tezza, Heloisa Alvino, Julia Toledo, Marat Descartes, Negro Leo, Roberta Estrela D’Alva, Thalin e Verónica Valenttino, além dos músicos que atuam ao vivo no palco.

A direção de arte é assinada por Daniela Thomas e Felipe Tassara, com Beto Bruel responsável pelo design de luz e Cassio Brasil pelos figurinos. A trilha sonora original é de Arthur de Faria, com direção musical de Maria Beraldo. A dramaturgia é de Caetano Galindo, Felipe Hirsch, Guilherme Gontijo Flores e Juuar, que também co-dirige a peça.

SERVIÇO: Espetáculo “Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso”

Estreia: 15 de fevereiro de 2025

Temporada: 15 de fevereiro a 29 de junho de 2025

Horários: Quinta a sábado, às 20h | Domingo, às 19h

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 3 horas (sem intervalo)

Local: Teatro do SESI-SP, no Centro Cultural Fiesp – Avenida Paulista, 1313, São Paulo/SP (em frente ao metrô Trianon-Masp)

Ingressos: Gratuitos, com reserva pelo app Meu SESI

Acessibilidade: Sessões com Libras e audiodescrição aos sábados e domingos