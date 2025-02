Avanços na climatização das escolas estaduais de São Paulo

Na última semana, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou um marco significativo na climatização das escolas estaduais, atingindo a marca de 624 instituições equipadas com sistemas de ar-condicionado. Ao início da atual gestão, em 2023, apenas 0,2% das escolas, o que equivale a nove unidades, possuíam climatização em todas as salas de aula.

Este avanço representa um crescimento exponencial, onde o governo estadual multiplicou por 69 o número de escolas climatizadas ao longo de dois anos. Na região de São José do Rio Preto, a situação é ainda mais expressiva: 51,2% das escolas estão climatizadas, totalizando 99 unidades que atendem aproximadamente 47,8 mil alunos.

Durante este período, os investimentos em infraestrutura educacional ultrapassaram R$ 300 milhões. Este montante foi direcionado para reformas necessárias à adequação da entrada de energia elétrica e para a aquisição e instalação dos sistemas de ar-condicionado. Além disso, outras mil escolas estão em processo de adequação para receber os novos equipamentos; entre elas, 36 se localizam na região de São José do Rio Preto, que está recebendo R$ 62,9 milhões para melhorias em 130 escolas, incluindo aquelas já climatizadas.

As instalações dos sistemas de climatização são realizadas em etapas e têm como prioridade as escolas situadas nas áreas mais quentes do estado de São Paulo. Este planejamento visa garantir um ambiente de aprendizagem mais confortável e propício ao desenvolvimento dos alunos.